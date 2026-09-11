"Вечер ПРО здоровье": в Самаре проходит вечерняя диспансеризация

С 9 сентября в поликлинике № 14 проходит акция по диспансеризации "Вечер ПРО здоровье". Все желающие могут бесплатно сдать экспресс-анализы, сделать ЭКГ, рентген и флюорографию, проверить свои антропометрические показатели и проконсультироваться с опытными специалистами.
Прием пациентов у участкового врача или в отделении медицинской профилактики. Можно подойти в порядке живой очереди или забронировать электронный талон на удобное время. Часы работы поликлиники: в будни — с 8:00 до 19:00, в субботу — с 8:00 до 16:00.
По словам заведующей отделением профилактики Натальи Юркиной, диспансеризация — это в первую очередь профилактические мероприятия.
"Она позволяет выявить риск хронических заболеваний. Это болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет, болезни легких. Чем раньше выявлено заболевание, тем лучше оно поддается лечению и благоприятнее прогноз активной жизни", — объясняет Наталья.
Специалисты отмечают, что системная работа по раннему выявлению болезней позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас