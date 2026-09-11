"Вечер ПРО здоровье": в Самаре проходит вечерняя диспансеризация

С 9 сентября в поликлинике № 14 проходит акция по диспансеризации "Вечер ПРО здоровье". Все желающие могут бесплатно сдать экспресс-анализы, сделать ЭКГ, рентген и флюорографию, проверить свои антропометрические показатели и проконсультироваться с опытными специалистами.

Прием пациентов у участкового врача или в отделении медицинской профилактики. Можно подойти в порядке живой очереди или забронировать электронный талон на удобное время. Часы работы поликлиники: в будни — с 8:00 до 19:00, в субботу — с 8:00 до 16:00.

По словам заведующей отделением профилактики Натальи Юркиной, диспансеризация — это в первую очередь профилактические мероприятия.

"Она позволяет выявить риск хронических заболеваний. Это болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет, болезни легких. Чем раньше выявлено заболевание, тем лучше оно поддается лечению и благоприятнее прогноз активной жизни", — объясняет Наталья.

Специалисты отмечают, что системная работа по раннему выявлению болезней позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".