Лечитесь комфортно: щадящие операции в Самарском диагностическом центре

С неприятными проблемами кишечника знакомы очень многие: по данным статистики, хотя бы однажды в жизни с ними сталкиваются до 96% взрослых. В группе риска особенно часто оказываются женщины после родов, а также люди старше 45 лет, чья работа связана с долгим сидением. Однако стеснение нередко мешает вовремя прийти к врачу. И совершенно напрасно.
Чем раньше человек попадает к специалисту, тем легче решается проблема — порой достаточно несложных манипуляций без хирургического вмешательства. Кроме того, своевременный визит помогает избежать перехода болезни в хроническую форму и куда более серьезных осложнений.
В Самарском диагностическом центре (СДЦ) врачи-колопроктологи не ограничиваются консультацией: они же выполняют хирургическое лечение прямо на базе центра. Это значит, что обследование и лечение проходят в одном здании — без хождения по разным клиникам.
Первичный прием представляет собой полноценную диагностику: доктор внимательно выслушивает жалобы, доступно все объясняет и проводит осмотр. Общение строится в спокойной, доверительной обстановке — без спешки и чувства неловкости. Именно на этом этапе нередко удается выявить заболевание на самой ранней стадии, когда лечение проходит быстрее и проще. О том, как подготовиться к приему, расскажет оператор, либо пациент может самостоятельно ознакомиться с информацией на сайте центра.
Современные хирургические методы
Если консервативная терапия не приносит результата, современная проктология предлагает менее травматичные варианты операций:
- геморроидэктомия с применением аппарата LigaSure;
- геморроидэктомия с использованием ультразвуковых ножниц.
В СДЦ эти операции проводит врач-колопроктолог Евгений Андреевич Колмычков.
Аппарат одновременно запаивает сосуды и рассекает ткань — без традиционного скальпеля и наложения швов, с минимальной потерей крови. Система автоматически адаптируется к типу тканей, благодаря чему снижается риск избыточного термического повреждения.
Метод показан при:
- наружном, внутреннем и комбинированном геморрое 3–4 стадии;
- частых обострениях и кровотечениях;
- крупных выпадающих узлах.
- Противопоказания:
- начальные стадии геморроя (для них предусмотрены другие методики);
- тяжелое общее состояние пациента;
- декомпенсированная сердечная недостаточность.
Окончательное решение о способе лечения врач принимает только по результатам обследования.
Восстановление после операции
Благодаря щадящей технике период реабилитации короче, чем после классической операции: пить воду разрешается уже спустя 3–4 часа, принимать пищу и вставать — через 6 часов. В стационаре пациенты обычно проводят от 1 до 3 суток, а в ряде случаев их выписывают в день операции.
В первые две недели важно:
- придерживаться легкого питания с высоким содержанием клетчатки;
- пить достаточное количество жидкости;
- избегать подъема тяжестей;
- тщательно соблюдать гигиену;
- посещать проктолога для контрольных осмотров.
В Самарском диагностическом центре диагностика и лечение проводятся в одном здании — без направлений и очередей в сторонние клиники. Регулярно наблюдаться у проктолога особенно важно тем, кому больше 40 лет, и людям из группы повышенного риска.
Не терпите дискомфорт из-за ложного стеснения — вовремя решенная проблема возвращает спокойствие и качество жизни.
Записаться можно по телефону +7 (846) 255-00-48 или онлайн на официальном сайте центра.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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