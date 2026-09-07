Лечитесь комфортно: щадящие операции в Самарском диагностическом центре

С неприятными проблемами кишечника знакомы очень многие: по данным статистики, хотя бы однажды в жизни с ними сталкиваются до 96% взрослых. В группе риска особенно часто оказываются женщины после родов, а также люди старше 45 лет, чья работа связана с долгим сидением. Однако стеснение нередко мешает вовремя прийти к врачу. И совершенно напрасно.

Чем раньше человек попадает к специалисту, тем легче решается проблема — порой достаточно несложных манипуляций без хирургического вмешательства. Кроме того, своевременный визит помогает избежать перехода болезни в хроническую форму и куда более серьезных осложнений.

В Самарском диагностическом центре (СДЦ) врачи-колопроктологи не ограничиваются консультацией: они же выполняют хирургическое лечение прямо на базе центра. Это значит, что обследование и лечение проходят в одном здании — без хождения по разным клиникам.

Первичный прием представляет собой полноценную диагностику: доктор внимательно выслушивает жалобы, доступно все объясняет и проводит осмотр. Общение строится в спокойной, доверительной обстановке — без спешки и чувства неловкости. Именно на этом этапе нередко удается выявить заболевание на самой ранней стадии, когда лечение проходит быстрее и проще. О том, как подготовиться к приему, расскажет оператор, либо пациент может самостоятельно ознакомиться с информацией на сайте центра.

Современные хирургические методы

Если консервативная терапия не приносит результата, современная проктология предлагает менее травматичные варианты операций:

геморроидэктомия с применением аппарата LigaSure;

геморроидэктомия с использованием ультразвуковых ножниц.

В СДЦ эти операции проводит врач-колопроктолог Евгений Андреевич Колмычков.

Аппарат одновременно запаивает сосуды и рассекает ткань — без традиционного скальпеля и наложения швов, с минимальной потерей крови. Система автоматически адаптируется к типу тканей, благодаря чему снижается риск избыточного термического повреждения.

Метод показан при:

наружном, внутреннем и комбинированном геморрое 3–4 стадии;

частых обострениях и кровотечениях;

крупных выпадающих узлах.

Противопоказания:

начальные стадии геморроя (для них предусмотрены другие методики);

тяжелое общее состояние пациента;

декомпенсированная сердечная недостаточность.

Окончательное решение о способе лечения врач принимает только по результатам обследования.

Восстановление после операции

Благодаря щадящей технике период реабилитации короче, чем после классической операции: пить воду разрешается уже спустя 3–4 часа, принимать пищу и вставать — через 6 часов. В стационаре пациенты обычно проводят от 1 до 3 суток, а в ряде случаев их выписывают в день операции.

В первые две недели важно:

придерживаться легкого питания с высоким содержанием клетчатки;

пить достаточное количество жидкости;

избегать подъема тяжестей;

тщательно соблюдать гигиену;

посещать проктолога для контрольных осмотров.

В Самарском диагностическом центре диагностика и лечение проводятся в одном здании — без направлений и очередей в сторонние клиники. Регулярно наблюдаться у проктолога особенно важно тем, кому больше 40 лет, и людям из группы повышенного риска.

Не терпите дискомфорт из-за ложного стеснения — вовремя решенная проблема возвращает спокойствие и качество жизни.

Записаться можно по телефону +7 (846) 255-00-48 или онлайн на официальном сайте центра.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.