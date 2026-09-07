"Это не переклейка шильдиков": "Транспорт будущего" отреагировал на публикации

Компания "Транспорт будущего" разместила в соцсетях пост-ответ на волну публикаций о ее деятельности. Пост с ироничным названием "Открыта вакансия переклейщика шильдиков" снабжен роликом, на котором запечатлен ускоренный процесс полной сборки тяжелого дрона.
"Если верить некоторым публикациям, мы построили два завода, закупили десятки единиц оборудования, наняли больше тысячи сотрудников, заполнили склады комплектующими и дронами, каждый месяц проводили дни открытых дверей — и все это только ради того, чтобы переклеивать шильдики на китайских дронах", — недоумевают в "Транспорте будущего".
При этом в компании не отрицают, что в ее дронах действительно есть китайские комплектующие, что никогда и не скрывалось: "Использование отдельных иностранных компонентов сегодня остается обычной практикой для российской отрасли БАС: часть необходимой компонентной базы в России пока просто не производится".
В "Транспорте будущего" заявляют, что последовательно увеличивают локализацию дронов, самостоятельно разрабатывая и производя "то, что можем". А при наличии подходящих российских решений компания работает с отечественными производителями.
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... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.