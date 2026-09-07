"Это не переклейка шильдиков": "Транспорт будущего" отреагировал на публикации

Компания "Транспорт будущего" разместила в соцсетях пост-ответ на волну публикаций о ее деятельности. Пост с ироничным названием "Открыта вакансия переклейщика шильдиков" снабжен роликом, на котором запечатлен ускоренный процесс полной сборки тяжелого дрона.

"Если верить некоторым публикациям, мы построили два завода, закупили десятки единиц оборудования, наняли больше тысячи сотрудников, заполнили склады комплектующими и дронами, каждый месяц проводили дни открытых дверей — и все это только ради того, чтобы переклеивать шильдики на китайских дронах", — недоумевают в "Транспорте будущего".

При этом в компании не отрицают, что в ее дронах действительно есть китайские комплектующие, что никогда и не скрывалось: "Использование отдельных иностранных компонентов сегодня остается обычной практикой для российской отрасли БАС: часть необходимой компонентной базы в России пока просто не производится".

В "Транспорте будущего" заявляют, что последовательно увеличивают локализацию дронов, самостоятельно разрабатывая и производя "то, что можем". А при наличии подходящих российских решений компания работает с отечественными производителями.