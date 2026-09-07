В Самарской области разоблачили бизнесменов, спонсировавших украинский режим

ООО "Металлоинвест"* и ООО "Заряэнергопроект"*, принадлежавшие семье Влаевых, с общим оборотом более полумиллиарда рублей перешли в собственность РФ после включения владельцев в перечень террористов и экстремистов, пишет "Самарское обозрение". Георгий Влаев, бенефициар "Металлоинвеста"*, параллельно попал и в розыск — его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб. и легализации преступных доходов.

Владельцем "Металлоинвеста"* и "Заряэнергопроекта"* Российская Федерация стала с августа 2026 г., соответствующая информация зафиксирована в ЕГРЮЛ. На запрос "СО" о причинах смены владельцев компаний в ТУ Росимущества по Самарской области пояснили, что переход состоялся на основании решения Самарского областного суда, которым "в доход РФ обращены доли в уставном капитале ООО "Металлоинвест"* и ООО "Заряэнергопроект"*". В связи с этим ТУ Росимущества осуществлена государственная регистрация права Российской Федерации на 100% доли в уставном капитале.

В базе решений Самарского областного суда действительно присутствуют сведения о том, что еще в мае 2026 г. прокуратура РФ вышла с иском к Влаевым (Георгию, Валентине, Константину* и Александру*), а также к ООО "Металлоинвест"* и ООО "Заряэнергопроект"*. Информация о вынесенном решении в базе пока отсутствует.

Константин* и Александр* Влаевы, а также ООО "Металлоинвест"* и ООО "Заряэнергопроект"* включены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень ведет Росфинмониторинг — одно из заинтересованных лиц в ходе судебного процесса в областном суде.

Влаевы и их компании в Тольятти попали в реестр экстремистов вместе с Фондом Сергея Притулы* как члены одного объединения. Притула — украинский комик, телеведущий и политик, основавший благотворительный фонд в 2020 году. После начала СВО на Украине его фонд начал собирать средства для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе для закупки оружия и боевой техники. Из этого можно сделать вывод, что спонсорские взносы Влаевых* способствовали обеспечению украинских военных ресурсами для ведения боевых действий и террористических атак на гражданское население России и ее инфраструктуру.

Источник "СО", знакомый с темой, подтвердил, что "решение передать компании государству связано именно с тем, что их владельцы оказались в списке террористов за фактическое спонсирование ВСУ".

Влаевы развивали бизнес в Тольятти, у них был цех на ул. Северной в промышленной зоне Автозаводского района. По одному и тому же адресу: ул. Северная, владение 67, с ними работают, например, ООО "Ипрос", принадлежащее известному тольяттинскому промышленнику Виктору Попову (группа "Полад"), и ООО "Лазер-Формат".

Основной оператор бизнеса — ООО "Металлоинвест"*, занимающееся сбором металлолома. Компания функционирует с 2010 г., была первоначально зарегистрирована в Кургане. Влаевы стали владельцами компании в 2015 г., а в 2016 г. "перевезли" ее в Тольятти.

Обороты "Металлоинвеста"* начали расти — с 300 млн руб. в 2015 г. до исторического максимума в 2021 г. — 950 млн рублей. В 2022 г. выручка просела до 528 млн руб., но затем снова выросла — до 894 млн в 2023 году. По итогам 2025 г. выручка составила 564 млн руб. при относительно скромной чистой прибыли в 3 млн рублей. На 31 декабря 2025 г. среднесписочная численность персонала организации составила 33 человека.

Вторая компания, ООО "Заряэнергопроект"*, работает с апреля 2016 года. У фирмы нет серьезных оборотов, по итогам 2025 г. выручка составила 6 млн руб. при чистой прибыли в 72 тысячи.

Собственником ООО "Заряэнергопроект"* с момента создания была Валентина Влаева. Одним из директоров компании значился в период с мая 2019 г. по апрель 2022 г. Константин Влаев*.

100% "Металлоинвеста"* были оформлены на Георгия Влаева, гражданина РФ, Украины и Болгарии. Он находится в международном розыске и является фигурантом дела по уклонению от уплаты налогов. По данным сервиса ФНС "Прозрачный бизнес", на 1 августа 2026 г. сумма недоимки и задолженности "Металлоинвеста" по пеням и штрафам составляла 133 млн рублей. Главным образом долг сформирован за счет налога на прибыль (63 млн руб.) и пеней (51 млн).

Кроме того, как следует из сообщения СУ СК по Самарской области, есть и второе уголовное дело — по факту легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере, и неправомерного оборота средств платежей, совершенного организованной группой. Следствие считает, что обвиняемый легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого имущества на общую сумму около 50 млн рублей.

При этом, как отмечает издание, компания в мае 2024 г., уже в разгар СВО, получила бессрочную лицензию на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. Как компания пользовалась этой лицензией и пользовалась ли вообще — на момент сдачи номера "СО" уточнить не удалось.

Не очень понятно и то, что дальше будет происходить с компаниями, принадлежавшими Влаевым.

"Металлоинвест"* еще должен будет закрыть задолженность перед ФНС. По словам Марины Жировой, речь о том, что РФ станет отвечать по налоговым долгам Влаевых, не идет. "В случае когда Российская Федерация становится единственным участником общества, это само по себе не меняет должника: налогоплательщиком остается общество, а не РФ. У общества может быть обособленное имущество, и именно организация отвечает по своим обязательствам. Более того, закон прямо устанавливает, что Российская Федерация не отвечает по обязательствам общества. Исходя из вышеизложенного, ФНС может продолжить взыскивать задолженность с самой организации", — рассказывает "СО" Жирова.

Будут ли "Металлоинвест"* и "Заряэнергопроект"* выставлены на продажу и есть ли там вообще активы, которыми можно торговать, — также неясно. В ТУ Росимущества "СО" сообщили, что они не наделены полномочиями по управлению и распоряжению долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью. Решение, видимо, будет приниматься в Москве федеральным руководством Росимущества.