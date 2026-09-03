В Самаре началось возведение нового баскетбольного комплекса

В Промышленном районе Самары ведется строительство нового баскетбольного комплекса в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. Комплекс предназначен для занятий баскетболом и работы спортивных секций. Его мощность составит 120 человек в смену. Общая площадь двухэтажного здания - 2960,5 кв. метра.
Проектом предусмотрено строительство двух спортивных залов, раздевалок с душевыми, помещений для тренеров и медицинского сопровождения, а также административных и вспомогательных помещений.
На площадке, где ранее находилась заросшая и неблагоустроенная территория, полностью расчищено место под строительство, разработан котлован и подготовлено основание будущего здания. Специалисты приступили к устройству фундамента.
"При строительстве и обновлении спортивных объектов всегда большое внимание уделяем соблюдению требований доступности, в том числе для маломобильных граждан. В новом комплексе предусмотрены пандусы и специальные санитарные узлы. Отдельный акцент на прилегающей территории: здесь будут обустроены пешеходные дорожки, выполнено озеленение и созданы удобные подходы", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
Финансирование строительства комплекса осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. После этого спортивное сооружение будет передано в ведение министерства спорта Самарской области.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает