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В Самаре началось возведение нового баскетбольного комплекса

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленном районе Самары ведется строительство нового баскетбольного комплекса в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. Комплекс предназначен для занятий баскетболом и работы спортивных секций. Его мощность составит 120 человек в смену. Общая площадь двухэтажного здания - 2960,5 кв. метра.

Фото: министерство строительства Самарской области

Проектом предусмотрено строительство двух спортивных залов, раздевалок с душевыми, помещений для тренеров и медицинского сопровождения, а также административных и вспомогательных помещений.
На площадке, где ранее находилась заросшая и неблагоустроенная территория, полностью расчищено место под строительство, разработан котлован и подготовлено основание будущего здания. Специалисты приступили к устройству фундамента.

"При строительстве и обновлении спортивных объектов всегда большое внимание уделяем соблюдению требований доступности, в том числе для маломобильных граждан. В новом комплексе предусмотрены пандусы и специальные санитарные узлы. Отдельный акцент на прилегающей территории: здесь будут обустроены пешеходные дорожки, выполнено озеленение и созданы удобные подходы", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Финансирование строительства комплекса осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. После этого спортивное сооружение будет передано в ведение министерства спорта Самарской области.

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