Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Один из резидентов технопарка "Жигулевская долина" — компания WhiteBase — развивает производство гидроизоляционных материалов для кровли, теплоизоляционных смесей, резиновых красок и эпоксидных смол для заливки полов.
А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!
А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?
Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.
А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал
это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4