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Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ Самарские предприятия стройиндустрии получат международную известность Рынок ЛСТК в России: устойчивый рост на фоне спада и перспективы развития Бетонный завод Анатолия Давидюка может лишиться корпуса из-за бомбоубежища РКЦ "Прогресс" нашел покупателя на производство стройматериалов

Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

Фоторепортаж

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Фото: предоставлено компанией
Просмотры: 38

Один из резидентов технопарка "Жигулевская долина" — компания WhiteBase — развивает производство гидроизоляционных материалов для кровли, теплоизоляционных смесей, резиновых красок и эпоксидных смол для заливки полов.

К статье: Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

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Последние комментарии

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Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

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А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

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