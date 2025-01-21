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Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

Бетонный завод Анатолия Давидюка может лишиться корпуса из-за бомбоубежища

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель прокурора Самарской области потребовал вернуть здание бетонного завода на пр. Кирова в собственность РФ. С соответствующим иском надзорный орган обратился в арбитражный суд.

Стороной по делу выступает ООО "Магистр", по информации ИАС Seldon.Basis, принадлежащее владельцу ГК "Новый Дон" Анатолию Давидюку. Активы Самарского завода железобетонных изделий на пр. Кирова, 2 в Самаре перешли в собственность "Магистра" в 2022 году. 

В 2024 г. региональная прокуратура развернула кампанию по возврату бомбоубежищ в собственность государства. В числе ответчиков оказались АО "Эйч Энд Эн", АО "Промсинтез", ООО Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", ООО "СВГК", АО "Росжелдорпроект", АО "Самараметалл" и другие.

На территории Самарского завода железобетонных изделий в административном корпусе цеха №2 1972 года постройки находится защитное сооружение гражданской обороны. Первый зампрокурора области потребовал аннулировать запись о собственности на все четырехэтажное здание.

Гид потребителя

Последние комментарии

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А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

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А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

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Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

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А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

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это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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