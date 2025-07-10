"Хромпик" удостоен престижных наград на ИННОПРОМ-2025

На международной выставке ИННОПРОМ-2025 Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил премии имени Черепановых выдающимся инженерам региона. В этом году лауреатами стали 32 автора инновационных разработок.
Денис Паслер подчеркнул: "Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. Ваши разработки в области атомной энергетики, водоснабжения, авиации, химической и оборонной промышленности имеют большое значение для решения этой задачи. Вы — интеллектуальное достояние России".
Ведущий технолог "Хромпика" Владимир Буков получил премию за инновационный продукт "Полихромзоль", образующий надёжную защитную плёнку на металлических поверхностях.
АО "Хромпик" также стало лауреатом премии "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее предприятие-экспортёр в сфере промышленного производства". Награда была вручена генеральному директору АО "Хромпик" Александру Кожухарю. "Хромпик" экспортирует продукцию в более чем 20 стран мира. Доля экспорта в 2024 году составила почти треть доходов компании.
"Для нас эти награды — стимул к дальнейшему развитию. Мы продолжим совершенствовать производственные процессы и укреплять позиции на международных рынках", — отметил Александр Кожухарь.
Победы в престижных региональных премиях свидетельствует о передовом характере разработок и мастерстве специалистов "Хромпика", являющегося частью ГК "Полипласт", а также о его значимом вкладе в усиление технологической независимости России.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё