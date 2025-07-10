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Экономика и бизнес

"Хромпик" удостоен престижных наград на ИННОПРОМ-2025

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На международной выставке ИННОПРОМ-2025 Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил премии имени Черепановых выдающимся инженерам региона. В этом году лауреатами стали 32 автора инновационных разработок.

Фото: Максим Кравчук

Денис Паслер подчеркнул: "Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. Ваши разработки в области атомной энергетики, водоснабжения, авиации, химической и оборонной промышленности имеют большое значение для решения этой задачи. Вы — интеллектуальное достояние России".

Фото: Ирина Борисенко

Ведущий технолог "Хромпика" Владимир Буков получил премию за инновационный продукт "Полихромзоль", образующий надёжную защитную плёнку на металлических поверхностях.

АО "Хромпик" также стало лауреатом премии "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее предприятие-экспортёр в сфере промышленного производства". Награда была вручена генеральному директору АО "Хромпик" Александру Кожухарю. "Хромпик" экспортирует продукцию в более чем 20 стран мира. Доля экспорта в 2024 году составила почти треть доходов компании.

"Для нас эти награды — стимул к дальнейшему развитию. Мы продолжим совершенствовать производственные процессы и укреплять позиции на международных рынках", — отметил Александр Кожухарь.

Победы в престижных региональных премиях свидетельствует о передовом характере разработок и мастерстве специалистов "Хромпика", являющегося частью ГК "Полипласт", а также о его значимом вкладе в усиление технологической независимости России.

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