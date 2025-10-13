Сбер: бизнес может подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта

Владельцы малого бизнеса теперь могут получить кредит на развитие без долгих ожиданий и лишних процедур. СберБизнес запустил онлайн-сервис, который позволяет подать заявку и узнать решение по кредиту без открытия расчётного счёта в банке.

Пользователям доступны заявки на все основные финансовые продукты для бизнеса: расчёт кредитного потенциала, кредит, овердрафт, кредитная бизнес-карта, банковская гарантия и факторинг. В конце октября 2025 года к ним добавится лизинг.

СберБизнес предоставляет сервис юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых ещё нет счёта в банке. Процесс регистрации занимает несколько минут, а счёт потребуется уже после получения решения банка для выдачи кредита. Сервис предоставляет пользователю доступ во временный личный кабинет, в котором он может подать заявки на кредитные продукты и ознакомиться с результатом.

Новый сервис также позволяет снизить количество неактивных счетов, которые раньше предприниматели открывали исключительно ради подачи кредитной заявки. Теперь владельцы бизнеса могут заранее узнать решение банка и открывать счёт только в случае необходимости получения кредита.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Мы стремимся упростить путь предпринимателя к финансированию. Теперь можно подать заявку и получить решение банка онлайн, не тратя время на лишние процедуры. Даже на этапе запуска в первые дни сервис показал высокий интерес — ежедневно к нам уже поступает около 100 заявок от новых клиентов. Это хороший сигнал: значит, мы действительно закрываем важную потребность бизнеса — в скорости и удобстве получения кредитных решений".