16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей через беседы с дропперами Дмитрий Маркосьянц об истинной человекоцентричности в финансах ВТБ: рынок сбережений вырос на 7% с начала года Сбер: бизнес может подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта Илья Чижевский: Ключевые навыки в эпоху быстрых изменений

Банки Финансы

Сбер: бизнес может подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Владельцы малого бизнеса теперь могут получить кредит на развитие без долгих ожиданий и лишних процедур. СберБизнес запустил онлайн-сервис, который позволяет подать заявку и узнать решение по кредиту без открытия расчётного счёта в банке.

Пользователям доступны заявки на все основные финансовые продукты для бизнеса: расчёт кредитного потенциала, кредит, овердрафт, кредитная бизнес-карта, банковская гарантия и факторинг. В конце октября 2025 года к ним добавится лизинг.

СберБизнес предоставляет сервис юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых ещё нет счёта в банке. Процесс регистрации занимает несколько минут, а счёт потребуется уже после получения решения банка для выдачи кредита. Сервис предоставляет пользователю доступ во временный личный кабинет, в котором он может подать заявки на кредитные продукты и ознакомиться с результатом.

Новый сервис также позволяет снизить количество неактивных счетов, которые раньше предприниматели открывали исключительно ради подачи кредитной заявки. Теперь владельцы бизнеса могут заранее узнать решение банка и открывать счёт только в случае необходимости получения кредита.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Мы стремимся упростить путь предпринимателя к финансированию. Теперь можно подать заявку и получить решение банка онлайн, не тратя время на лишние процедуры. Даже на этапе запуска в первые дни сервис показал высокий интерес — ежедневно к нам уже поступает около 100 заявок от новых клиентов. Это хороший сигнал: значит, мы действительно закрываем важную потребность бизнеса — в скорости и удобстве получения кредитных решений".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2