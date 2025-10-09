Тарас Скворцов: "Важно правильно регулировать продукты необанков"

Перспективы необанков, созданных маркетплейсами, и классических банков, а также потенциальные выгоды потребителя от их конкуренции обсудили на сессии "Банки будущего" форума инновационных финансовых технологий "Финополис". В дискуссии принял участие заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Топ-менеджер рассказал, что Сбер также предлагает нефинансовые сервисы в приложении СберБанк Онлайн, которым каждый месяц пользуется более 84 млн человек.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Финансовые сервисы проистекают из конкретных потребностей людей. Человек берет кредит, чтобы что-то купить, отремонтировать, отдохнуть и так далее. Вклад открывает, чтобы накопить. Любой денежный перевод тоже закрывает определенную потребность. Поэтому в приложение СберБанк Онлайн мы интегрируем и нефинансовые сервисы, которые тесно связаны с финансами. Это покупка билетов, бронирование отелей, заказ продуктов, заправка авто, поиск музыки и прочее".

Тарас Скворцов объяснил, что сейчас это делать проще, чем раньше, в связи с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, ИИ-агентов и интеграции через API. При этом в мире уже есть сервисы, которые позволяют совершать покупки прямо в чат-боте нейросети.

Что касается необанков, здесь важно правильно регулировать их продукты, считает Тарас Скворцов. Если рассрочка по факту является кредитом, то её нужно регулировать соответствующим образом. Ещё один аспект — привлечение клиентов.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Для классического банка самый сложный этап — набор клиентской базы. Это очень дорого и трудно. Необанки быстро прошли этот путь за счёт ценовой дискриминации по принципу оплаты. Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание".

Топ-менеджер Сбера также отметил, что классические банки во всём мире зарабатывают в основном на управлении рисками. Они принимают на себя огромные риски: процентные, кредитные, валютные, модельные и другие. А необанки пока только начинают проходить эту стадию. "В слове "необанки" букву "О" ещё надо заслужить", — заметил Тарас Скворцов. А, отвечая на вопрос о будущем классических и необанков, подчеркнул, что Сбер всегда выступает за конкуренцию.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Когда конкуренты показывают хорошие результаты, мы быстрее развиваемся. Чем нам тяжелее, тем нам лучше, тем сильнее мы становимся. Хорошо, если коллеги смогут придумать новые сервисы для клиентов, которые торгуют у них на маркетплейсах, и для физлиц, которые там покупают. Мы будем внимательно за ними смотреть и стараться сделать ещё лучше. Конкуренция только помогает рынку".