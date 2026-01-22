Первый в России ИИ-агент Сбера сможет анализировать сотни миллионов событий в месяц

В 2026 году Сбер выведет на рынок уникального ИИ-агента для платформы Process Mining. Инструмент, представленный в ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey, самостоятельно проводит полный цикл анализа бизнес-процессов и формирует готовый отчет с гипотезами и рекомендациями. О возможностях и перспективах уникального для России решения на основе искусственного интеллекта заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов рассказал на второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026.

Агент способен анализировать большие массивы информации - до сотни миллионов событий в месяц. Это позволяет проводить анализ в любое время и с любой периодичностью.

ИИ-агент не заменяет специалиста, а становится его помощником, подчеркнул Тарас Скворцов. Специалист же фокусируется на интеллектуальной работе - интерпретации выводов, верификации причин и принятии итоговых управленческих решений. Так, благодаря применению ИИ-агента в Process Mining, у эксперта-аналитика время на анализ информации сокращается в четыре раза.

Для работы с ИИ-агентом пользователю не нужны сложные настройки и глубокое знание методологии. Достаточно загрузить в систему данные и сформулировать задачу на естественном языке. ИИ-агент сделает все остальное: рассчитает ключевые показатели, проверит десятки гипотез о возможных неэффективностях и выявит их корневые причины.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Наш ИИ-агент - это новый виток эволюции Process Mining. Наша команда разработала и внедрила первого в России ИИ-агента такого профиля, который находит скрытые взаимосвязи в данных, генерирует обоснованные гипотезы. Он становится ценным помощником специалиста: теперь аналитик не тратит десятки часов на проверку данных вручную, а получает готовые инсайты для эффективных и точных решений за минуты. Это ускоряет весь цикл работы - от исследований до внедрения изменений. В 2025 году мы запустили решение внутри Сбера, а в этом году предложим его рынку. Уверен, что его широкое применение кардинально изменит процессную аналитику в стране. Она станет доступной компаниям любого масштаба, появятся конкурирующие решения, и в итоге у бизнеса будет больше возможностей для повышения эффективности процессов и качества обслуживания клиентов".

Конференция Sber Process Mining Conf 2026 проходит в Москве. Участники обсуждают, как искусственный интеллект меняет процессную аналитику, какие перспективы открывает интеграция AI-агентов и с какими вызовами сталкивается бизнес, внедряя новые технологии. Кейсами применения Process Mining делятся эксперты из "Аэрофлота", "МегаФона", "Норникеля", Правительства Липецкой области, Минцифры Челябинской области, девелопера Sminex, страховой компании "Ренессанс Жизнь" и других компаний из разных отраслей. Отдельная программа предусмотрена для студентов - это экскурсия по штаб-квартире, встреча с HR-командой и интеллектуальная игра, победители которой получат шанс пройти отбор на стажировку в Сбере.