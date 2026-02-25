Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта (п.п.): на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы).