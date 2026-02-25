С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта (п.п.): на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы).
Минимальные ставки на Домклик составят:
- от 15,7% на покупку первичного жилья;
- от 16,5% - на покупку вторички;
- от 17,6% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки).
Также Сбер снижает минимальный размер первоначального взноса по программам "Строительство жилого дома" и "Загородная недвижимость" с 25% до 20%.
