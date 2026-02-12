НОВИКОМ представил инструменты финансирования авиации на форуме НАИС-2026

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял участие в Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026). На полях форума представители банка и ведущих авиастроительных предприятий обсудили вопросы развития отрасли и финансирования перспективных инвестиционных проектов.

Представители банка рассказали участникам НАИС о принципах сопровождения проектов авиастроения на всех этапах реализации — от начальной стадии до закрытия сделки. В интересах партнеров в прошлом году НОВИКОМ запустил работу проектного офиса, который оказывает помощь в подборе оптимальных комбинаций привлечения средств, включая банковские продукты, возможности рынка капитала и инструменты господдержки.

Финансирование авиастроительной отрасли является одним из ключевых направлений деятельности НОВИКОМа. Банк содействует реализации проектов по разработке современной авиационной техники, развитию высокотехнологичных производств и расширению экспорта российских решений. При финансовой поддержке банка создаются новейшие двигатели ПД-8 и ПД-14 для самолетов SJ-100 и МС-21, вертолеты семейств "Ми" и "Ка", а также вертолеты санитарной авиации "Ансат".

Среди партнеров НОВИКОМа — крупнейшие компании сферы авиастроения, входящие в Госкорпорацию Ростех: Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, холдинги "Вертолеты России", "КРЭТ", "Росэл" и другие.

Помимо организации финансирования проектов, НОВИКОМ способствует привлечению высококвалифицированных кадров на предприятия авиационной отрасли и их профессиональному развитию. В частности, благодаря социально-платежной карте НОВИКОМа сотрудники 147 организаций отрасли имеют доступ к банковским продуктам на максимально выгодных условиях. Около 120 авиапредприятий подключены к программе поощрения "Развитие", в рамках которой банк предоставляет одни из самых низких ставок по ипотеке. В январе текущего года НОВИКОМ заключил соглашение с Госкорпорацией Ростех и профсоюзом ПРОФАВИА, направленное на расширение услуг для работников предприятий авиастроения.

"Сегодня развитие авиации является важной составляющей работы по достижению технологического суверенитета. От успехов в модернизации отрасли зависит транспортное обеспечение государства, а значит пассажирские и грузовые перевозки и, как следствие, экономические показатели. В этой связи НОВИКОМ уделяет самое пристальное внимание развитию финансовых инструментов, благодаря которым авиапредприятия реализуют масштабные и долгосрочные проекты, а специалисты авиации чувствуют уверенность в завтрашнем дне", — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.