16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ представил инструменты финансирования авиации на форуме НАИС-2026 ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на делегирование полномочий в цифровом формате Сбер выдал более 40 млрд рублей ипотеки в Самарской области в 2025 году Исследование ПРИМ: 51% представителей МСП удовлетворяет их финансовое положение Команда Private banking ОТП Банка вошла в ТОП-10 лучших

Банки Финансы

НОВИКОМ представил инструменты финансирования авиации на форуме НАИС-2026

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял участие в Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026). На полях форума представители банка и ведущих авиастроительных предприятий обсудили вопросы развития отрасли и финансирования перспективных инвестиционных проектов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Представители банка рассказали участникам НАИС о принципах сопровождения проектов авиастроения на всех этапах реализации — от начальной стадии до закрытия сделки. В интересах партнеров в прошлом году НОВИКОМ запустил работу проектного офиса, который оказывает помощь в подборе оптимальных комбинаций привлечения средств, включая банковские продукты, возможности рынка капитала и инструменты господдержки.

Финансирование авиастроительной отрасли является одним из ключевых направлений деятельности НОВИКОМа. Банк содействует реализации проектов по разработке современной авиационной техники, развитию высокотехнологичных производств и расширению экспорта российских решений. При финансовой поддержке банка создаются новейшие двигатели ПД-8 и ПД-14 для самолетов SJ-100 и МС-21, вертолеты семейств "Ми" и "Ка", а также вертолеты санитарной авиации "Ансат".

Среди партнеров НОВИКОМа — крупнейшие компании сферы авиастроения, входящие в Госкорпорацию Ростех: Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, холдинги "Вертолеты России", "КРЭТ", "Росэл" и другие.

Помимо организации финансирования проектов, НОВИКОМ способствует привлечению высококвалифицированных кадров на предприятия авиационной отрасли и их профессиональному развитию. В частности, благодаря социально-платежной карте НОВИКОМа сотрудники 147 организаций отрасли имеют доступ к банковским продуктам на максимально выгодных условиях. Около 120 авиапредприятий подключены к программе поощрения "Развитие", в рамках которой банк предоставляет одни из самых низких ставок по ипотеке. В январе текущего года НОВИКОМ заключил соглашение с Госкорпорацией Ростех и профсоюзом ПРОФАВИА, направленное на расширение услуг для работников предприятий авиастроения.

"Сегодня развитие авиации является важной составляющей работы по достижению технологического суверенитета. От успехов в модернизации отрасли зависит транспортное обеспечение государства, а значит пассажирские и грузовые перевозки и, как следствие, экономические показатели. В этой связи НОВИКОМ уделяет самое пристальное внимание развитию финансовых инструментов, благодаря которым авиапредприятия реализуют масштабные и долгосрочные проекты, а специалисты авиации чувствуют уверенность в завтрашнем дне", — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1