16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году Портфели инвесторов ВТБ демонстрируют рост доли облигаций и укрепление рублевой позиции НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2025 года Все отделения "Почта.Банка" сменили вывеску на ВТБ ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников

Банки Финансы

Портфели инвесторов ВТБ демонстрируют рост доли облигаций и укрепление рублевой позиции

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиенты "ВТБ Мои Инвестиции" в январе этого года перекладывали часть средств в облигации — это свидетельствует о сохранении "консервативного" тренда и желании получать фиксированные прибыли на долгосрочном горизонте.

Если в конце года облигации составляли 45% портфелей, то к началу февраля эта доля выросла до 47%. Доля акций снизилась с 30 до 29%. Внутри облигационного сегмента тоже произошла рокировка: доля корпоративных бумаг снизилась с 66% до 63%, ОФЗ — с 21% до 19%, а вот интерес к замещающим гособлигациям вырос — их доля увеличилась с 13% до 18%.

Среди других заметных трендов — переток денег в фонд "Ликвидность" и рубль (доля денег на брокерских счетах выросла с 1% до 2%), что аналитики связывают с перечислением на брокерские счета дивидендов.

"Приток новых денег в инвестиционные продукты усиливается на фоне ожидания снижения ключевой ставки. Люди ищут бОльшую доходность при минимальном риске и выбирают максимально близкие к депозитам инструменты — фонды денежного рынка и облигации. На этом фоне акции продолжают терять долю в агрегированном портфеле частных инвесторов", — говорит инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Доли остальных активов, включая фонды, драгметаллы и срочный рынок, остались относительно стабильны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1