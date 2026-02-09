Портфели инвесторов ВТБ демонстрируют рост доли облигаций и укрепление рублевой позиции

Клиенты "ВТБ Мои Инвестиции" в январе этого года перекладывали часть средств в облигации — это свидетельствует о сохранении "консервативного" тренда и желании получать фиксированные прибыли на долгосрочном горизонте.

Если в конце года облигации составляли 45% портфелей, то к началу февраля эта доля выросла до 47%. Доля акций снизилась с 30 до 29%. Внутри облигационного сегмента тоже произошла рокировка: доля корпоративных бумаг снизилась с 66% до 63%, ОФЗ — с 21% до 19%, а вот интерес к замещающим гособлигациям вырос — их доля увеличилась с 13% до 18%.

Среди других заметных трендов — переток денег в фонд "Ликвидность" и рубль (доля денег на брокерских счетах выросла с 1% до 2%), что аналитики связывают с перечислением на брокерские счета дивидендов.

"Приток новых денег в инвестиционные продукты усиливается на фоне ожидания снижения ключевой ставки. Люди ищут бОльшую доходность при минимальном риске и выбирают максимально близкие к депозитам инструменты — фонды денежного рынка и облигации. На этом фоне акции продолжают терять долю в агрегированном портфеле частных инвесторов", — говорит инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Доли остальных активов, включая фонды, драгметаллы и срочный рынок, остались относительно стабильны.