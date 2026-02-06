16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Все отделения Почта Банка сменили вывеску на ВТБ ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников ВТБ: в январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14% Сбер: жители Самары смогут направлять обращения в управляющие компании онлайн Сбер рассказал о самых необычных залогах в обеспечение кредитов в 2025 году

Банки Финансы

Все отделения Почта Банка сменили вывеску на ВТБ

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ завершил ребрендинг офисов Почта Банка. Клиентам по всей России стала доступна единая сеть обслуживания под брендом ВТБ с едиными стандартами сервиса и продуктовой линейкой.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Интеграция сети включала в себя миграцию клиентов, бесшовный технологичный переход на обслуживание, доступ ко всем продуктам ВТБ, а также замену вывесок 2 244 точек обслуживания Почта Банка, из которых 2 191 офиса работают на базе отделений "Почты России". Ребрендинг охватил 83 региона страны и позволил значительно расширить географию присутствия банка для клиентов, в том числе в малых и отдаленных населённых пунктах. ВТБ системно повышает качество клиентского опыта, делая офисы удобными, понятными по навигации, комфортными по атмосфере и сервису.

"Переход клиентов Почта Банка в ВТБ организован как надёжный технологичный процесс, позволяющий комфортно, безопасно и без перерыва продолжать обслуживаться уже в банке ВТБ. Сама процедура смены банка занимает пару минут без перевыпуска карт, а после нее открывается доступ ко всей линейке продуктов ВТБ — от карт до вкладов. Мы намерены и дальше приумножать выгоду для клиентов от ежедневного обслуживания. В рамках интеграции уже больше миллиона человек перевели в ВТБ свои стратегические и повседневные задачи, скоро начнется онлайн-перевод кредитов из Почта Банка в ВТБ", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В обновленных офисах, также как в онлайн-банке, клиенты могут воспользоваться полной линейкой продуктов ВТБ. Клиентам обоих банков сегодня доступно для обслуживания более 19 тыс. банкоматов. Весной 2026 года ВТБ планирует перевести устройства Почта Банка на собственное программное обеспечение. При этом более 800 банкоматов будут заменены на новые.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1