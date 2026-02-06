Уголовное дело о взятках завкафедрой СамГМУ отправили в суд

Прокуратура Самарского района Самары утвердила обвинение завкафедрой акушерства и гинекологии Института клинической медицины СамГМУ по ч. 2, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, с 2021 по 2024 г. он фиктивно трудоустроил шесть обучающихся в ординатуре на должности лаборантов кафедры. При этом "лаборанты" не выполняли никакой работы, а полученную зарплату отдавали завкафедрой за содействие в сдаче зачетов и аттестаций. Всего обвиняемый незаконно получено более 1 млн рублей.

Кроме того, с 2022 по 2024 г. сотрудник университета получил от студента через посредника более 108 тыс. руб. за помощь в написании диссертации.

Напомним, ранее завкафедрой акушерства и гинекологии СамГМУ Юрия Тезикова отправили под стражу и неоднократно продлевали арест.

Теперь уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары. У обвиняемого арестовали имущество на 16 млн рублей.