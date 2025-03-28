Самарский облсуд согласился с продлением срока содержания под стражей обвиняемому во взятках завкафедрой СамГМУ

В четверг, 27 марта, Самарским областным судом рассмотрена апелляционная жалоба на постановление суда о продлении срока содержания под стражей в отношении заведующего кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России Юрия Тезикова, об этом сообщили в областном суде.

В суде пояснили, что постановлением Самарского районного суда от 12 марта было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Тезикова, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), на 2 месяца, а всего до 3 месяцев 29 суток, по 13 мая 2025 года включительно.

"Не согласившись с постановленным судебным актом, защитник обвиняемого обжаловал его в апелляционном порядке, просил постановление суда отменить, избрать в отношении обвиняемого более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", — сообщили в Самарском областном суде.

В итоге 27 марта Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, изучив материалы дела, приняв во внимание фактические обстоятельства инкриминируемых Тезикову деяний и сведения о его личности, объем следственных действий, которые необходимо выполнить в ходе расследования уголовного дела, не нашел оснований для изменения в отношении обвиняемого меры пресечения и удовлетворения апелляционной жалобы, оставив обжалуемое постановление суда первой инстанции без изменения.