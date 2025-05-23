В Самаре группировку начали судить за банковские аферы

Судья Ленинского района Самары Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело в отношении девяти человек. Их обвиняют в крупных банковских аферах.

Напомним, эти аферы начались в 2023 году. По версии следствия, двое нынешних обвиняемых разработали схему обмана банков. Для этого они подговорили семерых малоимущих стать "заемщиками". Организаторы аферы подготовили фиктивные документы о местах работы, инструктировали о процессе оформления кредитов.

Как считают в прокуратуре Самарской области, с февраля по ноябрь 2023 г. группа махинаторов оформила автокредиты на семь дорогостоящих автомобилей. Далее машины были проданы. Сумму ущерба оценили более чем в 29 млн рублей. В рамках расследования наложили арест на имущество обвиняемых — это пять земельных участков и деньги на счетах. Речь в обвинении идет о Раисе Афанасьевой, Евгение Булычеве, Ларисе Грибцовой, Елене Давыдовой, Ольге Карагондиной, Татьяне Киргизовой, Алексее Писареве, Викторе Романове, Александре Соловьеве. Рассмотрение дела начали на этой неделе. Как стало известно в суде, в банке работала Афанасьева. Ее адвокат собрался настаивать в процессе, что Афанасьева не виновата в махинациях: якобы она не вносила заведомо ложных сведений в документы.

"Она лишь знакомила клиентов с лицами, которые помогали оформлять договоры", — заявил защитник.

Юрист также уже потребовал прекратить дело. Со своими адвокатами в процесс прибыли и граждане, которых следствие считает малоимущими. У кого-то из них на лице имелось нечто подходящее на синяк под глазом. Пока их позиции до конца не ясны.

В Самарской области и ранее вскрывались крупные аферы с банковскими кредитами. Например, недавно стало известно о махинаторах, уводивших десятки миллионов.