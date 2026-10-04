Самарец, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП, проведёт в колонии шесть лет

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 37-летнего местного жителя за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Как следует из материалов уголовного дела, ДТП произошло в апреле текущего года. Утром за рулем ВАЗ-2107 на 11 км дороги "Волжский - Курумоч - М-5 - Урал" на нерегулируемом перекрестке обвиняемый столкнулся с автомобилем Toyota. После удара автомобиль от удара отбросило на автобусную остановку, где в этот момент находилась женщина. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Согласно экспертизам, водитель ВАЗа был пьян, а также имел возможность избежать столкновения со встречным транспортным средством.
Подсудимый вину в совершении преступления признал, с предъявленным ему обвинением согласился.
Суд признал самарца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с виновника ДТП в пользу потерпевшей стороны в счет возмещения морального вреда 1 184 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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