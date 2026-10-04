Самарец, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП, проведёт в колонии шесть лет

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 37-летнего местного жителя за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как следует из материалов уголовного дела, ДТП произошло в апреле текущего года. Утром за рулем ВАЗ-2107 на 11 км дороги "Волжский - Курумоч - М-5 - Урал" на нерегулируемом перекрестке обвиняемый столкнулся с автомобилем Toyota. После удара автомобиль от удара отбросило на автобусную остановку, где в этот момент находилась женщина. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Согласно экспертизам, водитель ВАЗа был пьян, а также имел возможность избежать столкновения со встречным транспортным средством.

Подсудимый вину в совершении преступления признал, с предъявленным ему обвинением согласился.

Суд признал самарца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с виновника ДТП в пользу потерпевшей стороны в счет возмещения морального вреда 1 184 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.