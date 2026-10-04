Пешеход, соблюдавший ПДД, попал под колеса иномарки в Тольятти

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В субботу, 3 октября, в 23:45 27‑летний мужчина на Volkswagen Polo возле дома № 6А по ул. Юбилейной сбил пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области