Жесткое ДТП с участием большегрузов случилось в пятницу, 27 ноября, на 1170 км трассы М‑5 "Урал" в Камышлинском районе. По данным , облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" столкнулись тягач MAN и два автомобиля Renault — удар пришелся лоб в лоб.
На месте работали расчет пожарно‑спасательной части № 120 (3 спасателя, 1 единица техники), бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Сообщается о двух пострадавших, которых доставили в Похвистневскую центральную районную больницу.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?