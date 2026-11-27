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Жесткое ДТП с участием большегрузов случилось в пятницу, 27 ноября, на 1170 км трассы М‑5 "Урал" в Камышлинском районе. По данным , облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" столкнулись тягач MAN и два автомобиля Renault — удар пришелся лоб в лоб.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"