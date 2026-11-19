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Авария произошла в четверг, 19 ноября, в 12:05 на 12‑м км автодороги "Урал" - Сергиевск - Челно‑Вершины. Сообщение поступило на пульт связи пожарно‑спасательного отряда №40 по системе 112, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"