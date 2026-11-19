Читать вместе: как превратить школьный урок в живое книжное сообщество и зажечь в ребенке настоящую любовь к чтению?

Учителя-словесники, филологи, студенты, библиотекари 20 ноября, 10:00, в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской (ул. Маяковского, 19) проведут IV региональный методический марафон "День словесника". Тема года — "Читать вместе: от урока к книжному клубу".

Представители Самарской ассоциации поддержки чтения покажут, как перестать работать в вакууме, научат обращаться с готовыми методическими инструментами, расскажут о партнерских проектах и ресурсах, которые сделают уроки по-настоящему живыми. Во время мастер-классов научат работать с поэтическим текстом, познакомят с опытом педагогов- новаторов, в том числе и начальной школы.

Участники марафона побывают на ярмарке форматов "Книжные клубы сегодня", узнают, как запустить клуб, который будет работать долго, и как найти свою аудиторию. Неформальное общение, обмен контактами, поиск соавторов для будущих проектов и обсуждение итогов в кругу единомышленников продолжится в режиме свободного микрофона.