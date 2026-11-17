В театре для детей и молодежи "Мастерская" состоялась премьера "Вишневого сада" Антона Павловича Чехова. Для театра это первая встреча с драматургией великого писателя. Выбор, прямо скажем, непрост: пьеса, которую каждый, наверное, знает еще со школьной скамьи, давно стала частью культурного кода. Но за привычными именами Раневской, Лопахина, Гаева и Фирса - история, которая и сегодня вполне узнаваема. О том, почему чеховские герои не теряют актуальности, что именно мы оставляем в прошлом и как не потерять связь с собственными корнями, поговорили с руководителем "Мастерской" Ириной Сидоренко и главным режиссером Александром Мальцевым.

Визуальное решение спектакля обращает на себя внимание видеорядом: экранные изображения становятся частью сценического пространства и добавляют происходящему еще один художественный слой. Очень впечатляющий. Впрочем, главное здесь - все-таки не технологические эффекты, а сама пьеса и ее герои, которым предстоит расстаться с привычным миром. И, возможно, впервые по-настоящему задуматься о том, что будет дальше.

Сад, который мы не умеем сохранить

На первый взгляд, сюжет "Вишневого сада" довольно прост. Помещица Любовь Андреевна Раневская возвращается из Парижа в родовое имение, которому грозит продажа за долги. Есть возможность спасти его, но для этого нужно принять непростое решение и отказаться от привычного уклада. Лопахин предлагает вырубить сад и разбить участок на дачные места. Однако Раневская и ее брат Гаев не могут решиться на перемены. В результате имение покупает сам Лопахин, а саду предстоит исчезнуть.

Но если смотреть на пьесу не как на историю о разорившихся дворянах, становится заметно, что Чехов написал ее вовсе не только о собственности и смене общественных порядков. Это история людей, которые оказались между прошлым и будущим, но так и не научились жить в настоящем.

Раневская держится за воспоминания, за дом, за сад, за ощущение прежней жизни. Она любит все это, но ее любовь странным образом не предполагает готовности что-либо спасать. Лопахин, напротив, прекрасно понимает, что времена переменились, умеет действовать и не боится принимать решения. Но и его победа не выглядит однозначной: купив имение, он получает возможность распоряжаться тем, что когда-то было недоступно его семье, однако едва ли становится от этого счастливее.

"Вечный студент" Петя Трофимов рассуждает о будущем и о необходимости двигаться вперед, но его собственная жизнь пока больше похожа на бесконечную подготовку к чему-то важному. Аня с надеждой принимает идею новой жизни, хотя пока не очень понятно, на чем она будет построена.

У каждого своя правда, свои мечты и представления о должном. И почти никто не слышит другого. В этом, пожалуй, одна из самых узнаваемых особенностей чеховской пьесы: люди много говорят, переживают, вспоминают, обещают, но важные решения откладывают до последнего. Иногда кажется, что они больше привязаны не к самому саду, а к тому, кем были рядом с ним.

Впрочем, можно ли обвинять их в этом? Расставание с прошлым редко бывает простым. Особенно когда вместе с привычным домом приходится отпускать целую часть собственной личности. Но есть и другая сторона: прошлое не сохранить одним только желанием. Если не заботиться о том, что тебе дорого, однажды можно обнаружить, что от него остались лишь воспоминания.

Именно об этом - о связи поколений, ответственности и необходимости не терять корни - говорят создатели новой постановки.

Александр Мальцев: "Это прощание с красотой"

фото предоставлено театром

Для главного режиссера "Мастерской" Александра Мальцева работа над "Вишневым садом" стала своего рода возвращением к давней истории. Поэтому нынешняя постановка - для него не просто очередная встреча с классикой, а в некотором смысле личный реверанс произведению, которое давно не отпускало: "Вообще, удивительная история: с этой пьесой я поступал в институт, по ней сдавал анализ, и меня приняли. Произведение меня давно не отпускает. Уже будучи преподавателем, пытался работать над ним со студентами, но то пандемия случилась, то студенты покидали институты... И вот теперь мы наконец к нему пришли".

Для театра это большая встреча с классической драматургией. Впервые на сцене "Мастерской" звучит Чехов. И, как подчеркивает режиссер, речь не о попытке радикально переосмыслить пьесу или превратить ее в экспериментальную постановку.

"Это, на мой взгляд, классическое произведение, и мы пытаемся вникнуть именно в чеховское прочтение. Конечно, время диктует свои темпы, свои нюансы, но это не постдраматургия и не попытка сделать что-то исключительно современное. Скорее, классика и наше желание разобраться в ней", - рассказывает Александр Мальцев.

При этом зрителей ждет определенный сюрприз. В спектакле появятся не только основные герои, но и другие персонажи, которые упоминаются Чеховым, однако не получили в пьесе собственного текста. Для Александра Мальцева это принципиально важно: "Вишневый сад" - не только история главных действующих лиц. За пределами их разговоров существует целый мир людей, которые живут и трудятся в этом большом доме. И их присутствие тоже имеет значение.

Разговор о современности пьесы неизбежно возвращает к вопросу: зачем нам сегодня этот сад? Что в нем такого, если со времени написания произведения прошло более ста двадцати лет, а жизнь изменилась до неузнаваемости?

Александр Мальцев считает, что дело как раз в неизменности человеческой природы: "Когда мы говорим о "Вишневом саде", возникает вопрос: а зачем он нужен? Для кого он нужен? Кажется, что это уже какая-то архаика, что мы давно шагнули далеко вперед. Но люди-то не меняются. Есть такие же недотепы, которых мы встречаем на каждом углу. И каждый из чеховских персонажей в каком-то смысле недотепа. Раневская, Гаев, Лопахин - они ведь никуда не исчезли, просто сегодня могут выглядеть иначе. Время идет, а русский человек, русский дух, его желания и мотивы продолжаются".

Особенно интересно звучит мысль режиссера о том, что постановка для молодежного театра неизбежно становится еще и разговором поколений. Многие герои пьесы значительно старше тех, кто сегодня выходит на сцену "Мастерской". Актерам приходится не просто воспроизводить знакомые характеры, но и искать собственный путь к людям другой эпохи: "Мы все-таки молодежный театр, поэтому это наш взгляд на персонажей. Многие из них старше наших артистов, они еще не прожили того, что прожили герои "Вишневого сада". Но в этом и есть вызов - попробовать приблизиться к большому классическому произведению, найти в нем что-то свое".

Название пьесы давно стало метафорой утраты. Однако Александр Мальцев предлагает посмотреть на происходящее шире. Для него спектакль прежде всего о прощании. Причем не только с конкретным имением или определенным общественным укладом.

"Чехов своим "Вишневым садом", по сути, закрыл золотой век драматургии. Это прощание с собой, с театром, с той драматургией, потому что начинается новое время. И вырубка вишневого сада становится символом этого перехода. Когда из театра убрали лепнину, завесили все лозунгами - ушла красота. И вот для меня в этом спектакле есть прощание с красотой, с интеллигентными людьми, с умными, длинными, красивыми речами, с какой-то внутренней наполненностью", - продолжает он.

По словам режиссера, сегодня многое стало проще и примитивнее. Мы перестали писать письма, вдумчивые поэмы, картины, которые требуют времени и внимания. И ему хотелось напомнить зрителю о той культуре, о той красоте, которая когда-то была естественной частью жизни.

В пьесе есть надежда на новый сад: Аня говорит матери, что они посадят его и он будет еще прекраснее прежнего. Но насколько осуществима эта надежда? Ведь старый сад уже потерян, а новые деревья еще только предстоит вырастить: "Мы понимаем, что время ушло, что от прежних ягодок остались только косточки. Но они ведь есть".

Ставить Чехова, конечно, непросто. Особенно когда речь идет о произведении, которое зритель уже знает, а многие фразы и образы давно живут отдельно от театральной сцены. Но Мальцев не считает это поводом отказываться от сложной классики: "Страшно, если ты не знаешь, о чем ставишь, если у тебя нет Раневской, нет Гаева, нет ощущения этой чеховской тоски по уходящему... Но когда это ощущение есть и собирается команда единомышленников - думаю, все возможно. Театр ведь дает замечательную возможность стать "машиной времени" и перенести зрителя в другую эпоху".

Вопрос о том, на чьей стороне режиссер - Раневской, Лопахина, Фирса или Пети Трофимова, - Александр Мальцев оставляет открытым. По его мнению, автор не занимает позицию одного из персонажей, а в каком-то смысле присутствует в каждом из них.

Ирина Сидоренко: "Если мы хотим сохранить будущее, нельзя терять корни"

Для художественного руководителя театра "Мастерская" Ирины Сидоренко выбор "Вишневого сада" связан не только с желанием обратиться к большой классике. Постановка вошла в программу "Театр - детям", которая предполагает работу с произведениями, входящими в школьную программу и важными для старшеклассников: "Это последняя пьеса Чехова. Она очень важна для него самого и, наверное, поэтому до сих пор остается такой животрепещущей. Кроме того, "Вишневый сад" изучают в школе. Нам хотелось взять классическое произведение, которое будет интересно ребятам старших классов и которое они смогут помнить еще долго после того, как познакомятся с ним в театре".

Но школьная программа - лишь одна из причин. В разговоре с Ириной Сидоренко тема пьесы довольно быстро выходит за рамки литературного произведения и превращается в размышление о том, что происходит с человеком и обществом, когда теряется связь поколений.

На вопрос о современности "Вишневого сада" она отвечает не через сравнение исторических эпох и не через поиск прямых аналогий с сегодняшними событиями. Для нее важнее другое: поколения сменяют друг друга, мир меняется, и этот процесс невозможно остановить. Но можно попытаться понять, что именно мы передаем тем, кто приходит после нас: "Мы всегда куда-то переходим. Эпохи меняются, поколения меняются, хотим мы того или нет. И многие цивилизации исчезли. Почему? Наверное, потому, что из поколения в поколение теряются корни. Когда мы их утрачиваем, следующее поколение приходит уже другим. Не могу сказать, что оно хуже, но у него становится меньше корневая система".

Эта мысль напрямую связана с историей Любови Андреевны Раневской и ее семьи. Сад можно воспринимать как память, как связь с предками, как часть культурного наследия. Но одной привязанности недостаточно, чтобы сохранить его. Нужно еще понимать, что с ним делать, как заботиться о нем и как передать дальше.

"Если мы хотим сохранить будущее, причем хорошее, прекрасное, доброе, настоящее, наверное, в первую очередь не надо терять корни, не надо их вырубать. Надо понять, как с этим быть. Но ведь нельзя сказать, что виноваты только те, кто владеет садом. Виноват и тот, кто этот сад отдает рубить. Это тоже ответственность. Мы отвечаем за каждый день, который проживаем, за тех, кто идет за нами, и за тот день, который завтра уже станет вчера", - говорит Ирина Сидоренко.

В этом рассуждении есть важный нюанс. Ответственность за утрату нельзя переложить исключительно на обстоятельства или на тех, кто приходит после нас. Раневская и Гаев теряют имение не только потому, что наступили новые времена. У них была возможность что-то предпринять, но они не смогли воспользоваться ею. И Лопахин, который предлагает вполне конкретный выход, в итоге оказывается не просто человеком новой эпохи, но и участником разрушения того, что было дорого другим.

Получается, что сад можно потерять по разным причинам: из-за беспечности, нежелания меняться, невозможности договориться или стремления поскорее избавиться от всего старого. Но ответственность за происходящее все равно остается на людях.

Какой же должна быть реакция зрителя на такую историю? Должен ли он пожалеть Раневскую, осудить ее, согласиться с Лопахиным или задуматься о том, что сам поступил бы точно так же?

Ирина Сидоренко не предлагает заранее определенного ответа. Для нее гораздо важнее, чтобы спектакль оставлял после себя внутреннее ощущение, которое не исчезает сразу после выхода из театра: "Хочу, чтобы после любого спектакля зритель выходил с ощущением теплоты внутри. Чтобы ему хотелось не забывать то, что он только что посмотрел, хотелось это осмыслить. Не быть загруженным, но при этом быть наполненным. Чтобы он вспоминал тех, кого видел на сцене. Мы - в первую очередь актерский театр. Каждый артист работает честно, отдает себя на сто процентов, чтобы зритель был полностью поглощен тем, что увидел".

Для "Мастерской" особенно важно, что к большой классике обращаются артисты театра, многие из которых еще совсем недавно сами могли оказаться по другую сторону школьной парты, изучая Чехова по учебнику. Теперь им приходится искать собственное понимание персонажей, которые давно стали частью театральной истории.

И это, пожалуй, один из интересных поводов прийти на спектакль: посмотреть, как молодые артисты разговаривают с произведением, которое пережило уже не одно поколение зрителей.

Что останется после сада?

"Вишневый сад" - пьеса о прощании, но не только о нем. В ней есть и надежда, и растерянность, и странное человеческое свойство: даже когда перемены уже неизбежны, продолжать жить так, будто еще можно все вернуть. Возможно, именно поэтому Чехов и сегодня не выглядит автором из далекого прошлого. Его герои не столько принадлежат определенной исторической эпохе, сколько напоминают людей, которых мы встречаем вокруг себя, а иногда и собственные черты характера.

Сад вырубят, дом опустеет, привычная жизнь закончится. Но останется вопрос, который пьеса адресует каждому поколению: что мы делаем с тем, что получили от предшественников? Просто пользуемся этим, пока есть возможность, пытаемся удержать любой ценой или все-таки думаем о том, что оставим после себя?

И, наверное, самое важное здесь - не перепутать сохранение корней с нежеланием двигаться дальше. Прошлое нельзя законсервировать, как нельзя бесконечно жить воспоминаниями. Но и начинать все с нуля, будто до нас ничего не было, - тоже не лучший выход. Ведь новый сад не вырастет из пустоты. Ему нужны не только семена или саженцы, но и люди, готовые за ним ухаживать.