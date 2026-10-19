Театр оперы и балета покажет спектакль "Солдат и черт"

10 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет премьера музыкального спектакля "Солдат и черт" по музыкальной сказке Игоря Стравинского (1882-1971) "История солдата" (1918, 12+).

В основе постановки пьеса в стихах Дмитрия Громова по мотивам сказки Александра Афанасьева "Беглый солдат и черт" и либретто Шарля Рамю История солдата".

"Солдат и черт" Дмитрия Громова - философская драма, взгляд на вечный сюжет о противостоянии человека и искушения. Солдат, оказавшись на перепутье судьбы и долга, вступает в опасный интеллектуальный и психологический поединок с чертом. Классическая фабула сделки с нечистой силой здесь очищена от лубочного юмора и трансформирована в исследование человеческой уязвимости, природы страха, свободы выбора и истинной цены компромиссов с совестью. Пьеса отличается напряженными диалогами, элементами психологического триллера и экзистенциальным подтекстом.

"История солдата" ("Сказка о беглом солдате и черте, играемая, читаемая и танцуемая") - это новаторское произведение Игоря Стравинского, переосмысляющее русские народные сказки из сборника А.Афанасьева.

Произведение создавалось на исходе Первой мировой войны (1917-1918 гг.), что напрямую определило его экзистенциальную философию и внешнюю скромность. Именно в этом произведении композитор впервые так масштабно экспериментирует с западными городскими жанрами: в партитуру вплетены американский регтайм, аргентинское танго, французский вальс, испанский пасодобль и пародия на строгие хоралы Баха.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Дирижер - Алишер Бабаев, Максим Пожидаев. Ассистент дирижера - Михаил Топалиди. Режиссер-постановщик, автор пьесы, сценография, художник видеооформления - Дмитрий Громов. Художник по свету - Антон Секачев. Хореограф-постановщик - Вероника Землякова. Ответственный концертмейстер - Юлия Ставцова. Концертмейстеры - Антонина Зайнутдинова. Ассистент режиссера - Наталья Беляева. Помощник режиссера - Ирина Мещерякова.