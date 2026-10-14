16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На сцене Театра оперы и балета пройдет концерт "Я люблю тебя, жизнь!" В Самарской опере покажут балет-поэму Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" Солисты театра "Шостакович Опера Балет" стали лауреатами VIII фестиваля "Волжские театральные сезоны" В Самаре состоялся показ "Триптиха" Дж.Пуччини "Три сестры" в СамАрте: что изменилось за 25 лет

Театр Культура

На сцене Театра оперы и балета пройдет концерт "Я люблю тебя, жизнь!"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

6 декабря в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет концерт "Я люблю тебя, жизнь!". (6+)

Уникальный по своей значимости концерт "Я люблю тебя, жизнь!" при участии Героя труда РФ, Народного артиста СССР Владимира Спивакова, Народной артистки РФ Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра России.

Творческое содружество Владимира Спивакова и выдающейся певицы началось много лет назад: совместно они реализовали множество ярких проектов в России и за ее пределами, встречаясь на сцене, в телевизионной студии и в студии звукозаписи. Хибла Герзмава стала постоянной участницей концертных программ и фестивалей маэстро, Владимир Спиваков — желанным гостем на ее именном фестивале. Звезда отвечает маэстро взаимностью: "Я горжусь дружбой с Владимиром Спиваковым.

Каждая встреча с ним — счастье. Благодарна судьбе за то, что могу выступать с ним и петь для него".
В программе концерта прозвучат любимые и узнаваемые с первых нот песни советских композиторов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1