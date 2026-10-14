На сцене Театра оперы и балета пройдет концерт "Я люблю тебя, жизнь!"

6 декабря в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет концерт "Я люблю тебя, жизнь!". (6+)

Уникальный по своей значимости концерт "Я люблю тебя, жизнь!" при участии Героя труда РФ, Народного артиста СССР Владимира Спивакова, Народной артистки РФ Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра России.

Творческое содружество Владимира Спивакова и выдающейся певицы началось много лет назад: совместно они реализовали множество ярких проектов в России и за ее пределами, встречаясь на сцене, в телевизионной студии и в студии звукозаписи. Хибла Герзмава стала постоянной участницей концертных программ и фестивалей маэстро, Владимир Спиваков — желанным гостем на ее именном фестивале. Звезда отвечает маэстро взаимностью: "Я горжусь дружбой с Владимиром Спиваковым.

Каждая встреча с ним — счастье. Благодарна судьбе за то, что могу выступать с ним и петь для него".

В программе концерта прозвучат любимые и узнаваемые с первых нот песни советских композиторов.