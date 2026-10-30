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Театр Культура

В Самарской опере испанские романсы стали историей о возвращении к себе

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском театре оперы и балета представили концертную программу "Моя единственная", в которой вокал, балет и живопись объединились вокруг темы женской идентичности. Ее создатели предлагают посмотреть на знакомый образ возлюбленной с другой стороны: не только как на героиню любовной истории, но и как на человека, которому важно вновь услышать собственный голос.

Фото: Анна Рубакова

29 октября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича прошла программа "Моя единственная" из цикла "Музыка при свечах". Ее музыкальную основу составили испанские романсы и произведения Фернандо Обродорса, Мануэля де Фальи и Энрике Гранадоса, а также музыка самарского композитора Илоны Дягилевой. Но любовная история здесь стала отправной точкой для разговора о том, как человек теряет связь с собой и пытается ее восстановить.

"Это история любви и, как ни странно звучит, - любви к себе. Точнее, мы хотим прийти к этому состоянию в таком божественном смысле. Это путь от суеты, от того, как женщина оторвалась от себя настоящей, внутренней, и вновь пришла к себе", - объяснила меццо-сопрано Светлана Каширина, вокруг которой выстроена музыкальная часть программы.

По замыслу создателей, речь не о последовательном сюжете с конкретными героями и событиями. Это скорее эмоциональная история, в которой разные виды искусств передают внутреннее состояние женщины. Поэтому картины тольяттинской художницы Элеоноры Смуровой стали не просто фоном для выступления - их выбирали по настроению и созвучию с темой программы.

"Я увидела в картинах концентрацию женской нежности, энергии. Мы отбирали работы именно по женской тематике, по настроению, обращали внимание и на портретные образы", - рассказала Светлана Каширина.

В этой композиции танец Вероники Земляковой отвечает за еще один способ выразить переживания - через движение. Как пояснила Светлана Каширина, вокальная партия во многом передает внешнюю историю, происходящее с женщиной, а балет дополняет ее внутренними переживаниями. В финале этого художественного пути создатели хотят прийти к образу женской энергии, который возникает и в живописи Элеоноры Смуровой.

Важной частью постановочного решения стала и сама площадка. На большой сцене артисту приходится направлять эмоцию через расстояние и оркестровую яму, тогда как на Малой сцене зритель находится совсем близко. Это меняет не только масштаб движений, но и характер общения с залом.

"Малая сцена подразумевает более близкий, тонкий разговор со зрителем. Здесь мы буквально разговариваем, видим каждого. Получается сокровенный разговор, можно создать особую атмосферу. И можно позволить себе некоторые вольности и небольшие сюрпризы, которые на большой сцене не всегда возможны", - отметила балерина.

Для Вероники Земляковой такая близость означает необходимость перестраивать привычную манеру исполнения. На больших площадках танец требует масштабного движения и заполнения пространства. На Малой сцене хореография должна учитывать концепцию программы и то, что публика находится рядом с артистом. Эта дистанция может поначалу смущать, но одновременно позволяет исполнителю видеть реакцию зрителей.

"Зритель сидит достаточно близко, и это добавляет какой-то нервозности: мы видим публику совсем рядом, в отличие от большой сцены, когда между нами оркестровая яма. Но малая сцена привлекает именно настроением зрителей. Если видишь горящие глаза и понимаешь, что удалось этого добиться, это становится волной энергии, которая помогает вести спектакль", - рассказала Вероника Землякова.

По словам Светланы Кашириной, работа над программой не сводилась к многократному повторению уже найденных решений. Концерт изначально планировали провести 2 октября, но перенесли на 29 октября. Дополнительное время участники использовали для репетиций и поиска новых деталей. Певица отметила, что команда оказалась открыта к предложениям друг друга, поэтому работа шла скорее как совместный творческий поиск.

Эта незавершенность, по ее словам, соответствует и самой идее программы: человек меняется под влиянием жизненных обстоятельств, а его путь к себе не заканчивается в какой-то определенный момент.

"На протяжении всей жизни мы трансформируемся, происходит множество внешних ситуаций, событий, которые нас меняют - в лучшую или худшую сторону. Но все равно это такой путь. И в репетиционный период это тоже отразилось: мы как будто все время в поиске. Нет такого окончательного финала, когда можно сказать, что теперь все сделано и больше ничего не нужно менять", - сказала Светлана Каширина.

Вместе с ней в программе участвовали солист Самарской филармонии, гитарист Валерий Ксенофонтов, скрипач Дмитрий Денисов, пианистка Юлия Ставцова и перкуссионист Михаил Топалиди. Их исполнение испанской музыки, танец Вероники Земляковой и картины Элеоноры Смуровой объединены вокруг одной темы - возвращения к собственным чувствам. В "Моей единственной" образ женщины, ради которой звучат серенады, постепенно становится образом человека, которому важно не потерять себя среди чужих ожиданий и повседневной суеты.

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