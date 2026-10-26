Названа стоимость реставрации театра драмы в Самары

Региональное правительство обозначило сумму, которая нужна на реставрацию Самарский академический театр драмы имени Максима Горького. Она составляет более 6 млрд рублей.

Стало известно состояние конструкций самарского драмтеатра Самарский академический театр драмы имени М. Горького продолжают готовить к реставрации с целью восстановления исторического облика. Так как здание является памятником архитектуры федерального значения, проект, разработанный ООО "Волгатрансстрой-Проект", прошел несколько этапов историко-культурной экспертизы. Раздел, посвященный фактам и сведениям об объекте, раскрыл детали технического состояния здания.

Данные обозначены в проекте постановления, которое регламентирует расходные обязательства минстроя в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности. В ближайшие годы вложений в реставрацию театра не будет. Необеспеченный объем потребности в финансировании установлен в размере 6,07 млрд рублей.

Вероятно, власти будут корректировать решения по объекту, исходя из экономической обстановки. Срок реализации проекта реставрации оставили прежними — 2028 год.

Проект реставрации театра уже готов. Зданию планируют вернуть вид конца XIX века. Будут раскрыты сохранившиеся исторические фасады со стороны ул. Фрунзе и Куйбышева, площади имени Чапаева. То есть образа "пряничного домика" у здания уже не будет. Посмотрите эскизы.

На месте хозяйственного двора театра со стороны Пушкинского сквера планируется воссоздание Пушкинских павильонов для обеспечения входа в новый малый зал. Его обустроят в подземном пространстве.