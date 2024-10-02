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Архитектура Культура

Самарский театр драмы потеряет вид пряничного домика: эскизы реставрации

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект реставрации здания Самарского академического театра драмы им. М. Горького готов. Сейчас он находится на рассмотрении госэкспертизы. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном минстрое.

"Проектом предусмотрена реставрация существующего здания. Планируется поэлементный демонтаж отдельных конструкций с последующим восстановлением", — рассказали в минстрое.

На месте хозяйственного двора театра со стороны Пушкинского сквера планируется воссоздание Пушкинских павильонов для обеспечения входа в новый малый зал. Его обустроят в подземном пространстве.

"Реализация проекта планируется за счет средств областного и федерального бюджетов", - отметили в министерстве. Однако сроки проведения работ представители ведомства не уточнили.

При этом проект уже прошел государственную историко-культурную экспертизу. В акте, опубликованном на сайте регионального УГООКН, есть некоторые подробности и эскизы грядущей реставрации.

В документе говорится, что зданию вернут вид конца XIX века. Будут раскрыты сохранившиеся исторические фасады со стороны ул. Фрунзе и Куйбышева, площади Чапаева. То есть образа "пряничного домика" у здания уже не будет. Посмотрите. 

Фундамент усилят, а крышу заменят — ей вернут историческую форму и цвет: зеленый для всей кровли и шахматный красно-зеленый для шатров башенок. Кстати, на башенках главного фасада установят флюгеры в виде василисков.

Пристрой 1967 г. внешне сильно не изменится. Однако проектом предусмотрена перепланировка в части помещений, не входящих в предмет охраны, для приспособления здания театра к современному использованию. Также в рамках реставрации отремонтируют цоколь и расширят подвалы театра.

Реставрацию драмтеатра обсуждают уже несколько лет. Разработкой проекта занималось ООО "Волгатрансстрой-проект". 

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