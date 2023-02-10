В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

В четверг, 9 февраля, в Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому, расположенному на одноименной площади. Соответствующий приказ опубликован на сайте областного правительства.

В документе регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия сказано, что памятник является ОКН регионального значения.

В предмет охраны, помимо произведения монументального искусства, вошли: парадный лестничный подъем, площадка из красных гранитных плит (размером четыре на четыре метра), постамент на шесть метров из девяти чугунных и пустотелых блока и бюст, покрытый черным лаком.

Напомним, 3 февраля под охрану взяли горисполком, расположенный на ул. Куйбышева, 135. В здании сейчас работает мэрия Самары. Собственнику запрещается менять облик и интерьер ОКН, использовать его под склады, объект производства (в том числе, взрывчатых и пожароопасных материалов), лаборатории и размещать на нем коммерческую рекламу.