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Архитектура Культура

Куйбышевский горисполком взяли под охрану

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) взяло под защиту дом на ул. Куйбышева, 135. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального правительства.

Фото: https://cultnaslediesamregion.ru

Речь идет о так называемом куйбышевском горисполкоме. Он признан региональным объектом культурного значения (ОКН). В здании сейчас работает мэрия Самары. В приказе УГООКН сказано, что собственник обязан поддерживать здание в "надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии", а также обеспечить сохранность и неизменность его облика.

Собственнику запрещается менять облик и интерьер ОКН, использовать его под склады, объект производства (в том числе, взрывчатых и пожароопасных материалов), лаборатории и размещать на нем коммерческую рекламу.

Ранее УГООКН Самарской области включило в перечень выявленных ОКН Дом Просвещенцев.

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