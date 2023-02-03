Куйбышевский горисполком взяли под охрану

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) взяло под защиту дом на ул. Куйбышева, 135. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального правительства.
Речь идет о так называемом куйбышевском горисполкоме. Он признан региональным объектом культурного значения (ОКН). В здании сейчас работает мэрия Самары. В приказе УГООКН сказано, что собственник обязан поддерживать здание в "надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии", а также обеспечить сохранность и неизменность его облика.
Собственнику запрещается менять облик и интерьер ОКН, использовать его под склады, объект производства (в том числе, взрывчатых и пожароопасных материалов), лаборатории и размещать на нем коммерческую рекламу.
Ранее УГООКН Самарской области включило в перечень выявленных ОКН Дом Просвещенцев.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.