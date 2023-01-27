Самарский Дом Просвещенцев включили в перечень объектов культурного наследия

В четверг, 26 января, УГООКН Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым Дом Просвещенцев (ул. Галактионовская, 45) — "объект, обладающий признаками объектов культурного наследия (ОКН)" — включен в перечень выявленных ОКН Самарской области.
Приказом, подписанным врио руководителя УГООКН Иваном Стафеевым, также утверждается акт об установлении историко-культурной ценности дома и исключении объекта из перечня объектов, обладающих признаками ОКН.
В ближайшее время Управление организует работу по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Она должна быть проведена в течение года.
Напомним, в начале октября 2022 г. стало известно, что Дом Просвещенцев пытаются признать аварийным. Жители дома узнали об этом практически случайно и обратились в суд с иском, в котором потребовали отменить данное решение.
Судья назначила новую техническую экспертизу, которая должна была опровергнуть или подтвердить заключение предыдущей, якобы выполненной в мае 2020 года. Позже статус аварийного был отменен.
Дело получило общественный резонанс. К тому времени на защиту Дома просвещенцев уже встала общественность. По мнению директора Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизаветы Лихачевой, в России на данный момент сохранилось только два кирпичных Дома просвещенцев — в Самаре (1935 год) и в Волгограде (1939 год). Историческая ценность самарского дома в том, что он был построен первым жилищно-строительным кооперативом города в стиле постконструктивизм, что делает его уникальным в рамках не только региона, но и страны.
Также специалист отмечает, что до 2009 г. дом имел статус памятника, которого его безосновательно лишили.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.