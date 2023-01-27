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Архитектура Культура

Самарский Дом Просвещенцев включили в перечень объектов культурного наследия

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 января, УГООКН Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым Дом Просвещенцев (ул. Галактионовская, 45) — "объект, обладающий признаками объектов культурного наследия (ОКН)" — включен в перечень выявленных ОКН Самарской области.

Фото: Наталья Даниленко

Приказом, подписанным врио руководителя УГООКН Иваном Стафеевым, также утверждается акт об установлении историко-культурной ценности дома и исключении объекта из перечня объектов, обладающих признаками ОКН.

В ближайшее время Управление организует работу по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Она должна быть проведена в течение года.

Напомним, в начале октября 2022 г. стало известно, что Дом Просвещенцев пытаются признать аварийным. Жители дома узнали об этом практически случайно и обратились в суд с иском, в котором потребовали отменить данное решение.

Судья назначила новую техническую экспертизу, которая должна была опровергнуть или подтвердить заключение предыдущей, якобы выполненной в мае 2020 года. Позже статус аварийного был отменен.

Дело получило общественный резонанс. К тому времени на защиту Дома просвещенцев уже встала общественность. По мнению директора Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизаветы Лихачевой, в России на данный момент сохранилось только два кирпичных Дома просвещенцев — в Самаре (1935 год) и в Волгограде (1939 год). Историческая ценность самарского дома в том, что он был построен первым жилищно-строительным кооперативом города в стиле постконструктивизм, что делает его уникальным в рамках не только региона, но и страны.

Также специалист отмечает, что до 2009 г. дом имел статус памятника, которого его безосновательно лишили.

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