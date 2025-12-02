На Московском шоссе из-за старинной казармы ограничат высотность застройки

Представлен новый проект зон охраны старинной артиллерийской казармы, которая расположена на территории бывшего ГПЗ-4 в Самаре. Она предусматривает введение ограничений на застройку. Разбираемся в деталях.

Остатки Линдовского городка

Здание, о котором идет речь, находится на Московском шоссе (литера Д, корпус № 8А). Оно было построено в период с 1909 по 1911 год в рамках создания воинских частей для укрепления русской армии после поражения в войне с Японией 1904–1905 годов и подготовки к Первой мировой войне. Всего в границах современных ул. Мичурина и Московского шоссе (тогда они назывались ул. Соловьиная и Семейкинское шоссе) было построено более сотни казарм для Александрийского гусарского полка и конно-артиллерийского дивизиона. До 1920-х годов их называли "Гусарскими", а затем переименовали в "Линдовские" в честь революционера Гавриила Лейтейзена, носившего партийный псевдоним Линдов.

Фото: ГИООКН СО / ООО "ВиП Проект"

В 1925 году артиллерийские войска вывели из Самары, а в бывшем здании казарм разместили Окружной военный госпиталь. Накануне Великой Отечественной войны его сделали жилым, так как военный городок превратили в рабочий поселок. В сентябре 1941 года на территории комплекса казарм разместили эвакуированный из Москвы подшипниковый завод, который впоследствии стал ГПЗ-4. Предприятие выпускало комплектующие для танков, самолетов и ракет.

В 1990-е годы завод приватизировал Игорь Швидак. После смерти бизнесмена предприятие отошло его сыну Александру. В 2000-х он перенес производственные мощности в промзону, а территорию начал зачищать под застройку. Под снос попали и две исторические казармы. Оставшуюся признали объектом культурного наследия регионального значения под названием "Трехэтажный корпус солдатских казарм в составе комплекса Артиллерийских казарм инженерного управления Казанского военного округа", защитив от демонтажа и реконструкции.

За это время компания Александра Швидака, владеющая участком, обанкротилась. Землю купили ООО "СЗ "Мичурина 27", которое принадлежит одному из самых активных самарских застройщиков Анатолию Давидюку, и ООО "СЗ "Сигма-Строй", собственниками которого являются Владимир Аветисян, Данил Либуркин и Александр Розенцвайг. Они уже ведут активные работы на площадке.

"Сигма-Строй" возводит ЖК "Баланс Towers" (дома высотой 22 и 34 этажа) на пересечении Московского шоссе и Луначарского. "Мичурина 27" приступило к реализации проекта "Самара-Сити", начав со строительства высоток со стороны Московского шоссе (напротив ТОЦ "Вертикаль") и улицы Мичурина. В планах компании было возведение небоскребов. Но эта часть проекта застряла на этапе согласования из-за несогласия некоторых жителей и градозащитников, а также позиции министерства градостроительной политики Самарской области.

Запреты для охраны

Теперь на застройку территории собираются наложить дополнительные ограничения для защиты уцелевшей артиллерийской казармы на Московском шоссе, владельцем которой, кстати, значится СЗ "Мичурина 27". Информация об этом содержится в проекте зон охраны объекта культурного наследия, который опубликовала ГИООКН Самарской области.

"Проект предусматривает корректировку ранее разработанных зон охраны для дальнейшего комплексного развития территории, а также наложение охранной зоны на проезжую часть Московского шоссе и прилегающую территорию, для сохранения наилучших точек визуального восприятия рассматриваемого объекта культурного наследия", — указано в документах.

Фото: ГИООКН СО / ООО "ВиП Проект"

Ценность памятника архитекторы специалисты объяснили тем, что здание демонстрирует традиции кирпичной эклектики конца XIX — начала XX века и частично формирует исторический фронт Московского шоссе, поскольку является видимым с данной улицы. Сейчас оно заброшено и частично разрушено. Северо-западный фасад практически полностью утрачен. Хотя в целом, по оценке экспертов, оригинальные конструкции и внешнее устройство казармы сохранились хорошо.

Интересным является и оценка авторами проекта качества застройки в районе памятника архитектуры. Значительную часть объектов они назвали дисгармонирующими. В частности, в список попали Monte Rosa, торгово-офисный комплекс "Скала", рынок "Караван", ЖК "Королев", ТОЦ "Вертикаль". По поводу возводимых ныне зданий специалисты мнения не высказали.

Проектом предусмотрена охранная зона (ОЗ). Она окружает казарму с северо-западной, юго-западной и юго-восточной сторон, защищая вид на здание. На данной территории устанавливается особый режим, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство. Исключения распространяются на применение специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды памятника архитектуры. Также запрещается размещение взрыво- и пожароопасных объектов, рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений и объектов (включая автостоянки, киоски и навесы), станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций (в том числе телевизионные и радиоантенны), реконструкцию зданий, проведение работ по благоустройству, если это портит облик территории. При ремонте фасадов зданий, которые находятся в границах зоны, нельзя использовать строительные материалы и цвета, нарушающие характеристики историко-градостроительной и природной среды. Строительство линейных объектов (дорог, линии электропередачи, трубопроводы и др.) разрешается, если это необходимо для обеспечения функционирования памятника архитектуры.

Помимо ОЗ, проект устанавливает три зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ). Первый участок находится перед БЦ Monte Rosa, второй — за казармой, ближе к центру участка, третий — перед казармой (там располагается МФЦ). Границы обозначены на карте.

Фото: ГИООКН Самарской области / ООО "ВиП Проект"

На территории ЗРЗ запрещено использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на историческую застройку, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, а также рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений и объектов (включая автостоянки, киоски и навесы), станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций (в том числе телевизионные и радиоантенны), если это портит облик территории.

Строительство и реконструкция зданий, обустройство линейных объектов разрешены при условии, что это необходимо для обеспечения функционирования объекта культурного наследия. При этом устанавливаются ограничения. В первой зоне высота зданий должна быть не более 27 метров, во второй — не более 6 метров, в третьей — не более 15 метров.

Фото: ГК "Новый Дон"

Проект зон охраны казармы получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Теперь ГИООКН Самарской области предстоит утвердить документ. Однако вряд ли утверждение данных зон охраны окажет существенное влияние в целом на застройку территории ГПЗ-4. Площадь небольшая. Участки, где, например, планируется строительство небоскребов, в зону охраны не попадают. При этом перед БЦ Monte Rosa уже возводят развлекательный комплекс, где разместят рестораны и бутики. Он хоть и не высотный, но довольно сильно отличается по архитектуре от казармы.