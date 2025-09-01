В конструкциях самарского драмтеатра нашли грибок

Самарский академический театр драмы имени М. Горького продолжают готовить к реставрации с целью восстановления исторического облика. Так как здание является памятником архитектуры федерального значения, проект, разработанный ООО "Волгатрансстрой-Проект", прошел несколько этапов историко-культурной экспертизы. Раздел, посвященный фактам и сведениям об объекте, раскрыл детали технического состояния здания.

В акте, опубликованном на ГИООКН Самарской области указано, что во время обследования здания были выявлены некоторые проблемы, возникшие в результате эксплуатации и реконструкции 1967 года. Одна из них — неравномерная осадка фундамента. Специалисты установили, что грунты подвергаются замачиванию из-за неисправностей инженерных сетей. Заключение экспертов гласит: "Инфильтрация воды, обнаруженная в подвальных помещениях, способствует вымыванию грунта".

Документ указывает на повышенную влажность, запах плесени и следы замачивания и высолов в подвальных помещениях. В наиболее влажных участках зафиксирована коррозия металлических элементов. Дополнительные исследования показали наличие плесневых грибов, разрушающих строительные конструкции и представляющих опасность для здоровья людей.

Техническое состояние гардеробного помещения правой стороны признали аварийным. При вскрытии обшивки обнаружены трещины и швы, через которые проникает влага, высолы и наблюдается коррозия каркаса. Состояние системы вентиляции и кондиционирования воздуха оценили как неудовлетворительное, электрические сети и электрооборудование изношены.

Крыша здания имеет сложную конфигурацию, принятую при реконструкции. По заключению специалистов, внесенные конструктивные изменения выполнены некачественно. В большинстве деревянных конструкций имеются "продольные усушечные трещины глубиной раскрытия до 60 мм", отсутствует огне- и биозащита. Также зафиксировано "биологическое поражение древесины отдельных элементов крыши: мауэрлатов, опорных участков стропил и прогонов, а также некоторых участков обрешетки". Чердак захламлен мусором, на стропильных конструкциях обнаружены скопления продуктов жизнедеятельности птиц, усиливающие процессы гниения и коррозии. Выявлены следы пожара.

В рамках реставрации планируется устранить все выявленные недостатки, обновить инженерные системы, установить современное сценическое оборудование, системы вентиляции, пожарной безопасности и энергосбережения. По заключению экспертов, проект, выполненный ООО "Волгатрансстрой-проект", соответствует требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендован к согласованию.

Реставрацию здания планируют завершить к концу 2028 года, вернув театру облик конца XIX века. В частности, будут раскрыты сохранившиеся исторические фасады со стороны улиц Фрунзе и Куйбышева, а также площади имени Чапаева. Драмтеатр утратит вид "пряничного домика". Посмотрите эскизы.