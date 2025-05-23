Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Здание находится на ул. Венцека, 55-57 (литеры К, К1,О, П). Его состояние (в частности, фундамента, крыши, стен, пола, внутренних декоративных элементов) оценивают как ограниченно работоспособное. В рамках реставрации это планируется исправить, а также воссоздать первоначальный внешний облик особняка.

Проект предусматривает восстановление фасадов, ремонт оконных и дверных проемов, замену кровли, усиление фундамента, перепланировку помещений с учетом технологических особенностей приспособления под музей и фондохранилище. Также планируется воссоздать кованые ворота проездной арки, отреставрировать лестницы, камины, декоративные элементы интерьера центральной гостиной второго этажа.

"В июне 2025 г. планируется получить положительное заключение государственной экспертизы, а к декабрю 2027 года - провести ремонтно-реставрационные работы", - указано в программе.