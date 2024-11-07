В Самаре отреставрируют дом с атлантами

Региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) опубликовало результаты историко-культурной экспертизы проекта реставрации особняка Шихобаловых, расположенного на ул. Венцека, 55-57 в Самаре. Это здание известно горожанам как дом с атлантами.
Объект представляет собой комплекс зданий. Три из них (литер К, К1, П) связаны между собой и представлены в виде двух надземных и подвального этажей. Литер О — отдельно стоящее одноэтажное здание без подвала.
Автором проекта является архитектор Александр Щербачев, но по мнению экспертов, вероятно, к отделке, обустройству интерьеров привлекали и других специалистов. Отличительной особенностью особняка является арка во входной группе, оформленная скульптурами атлантов, которые держат на своих плечах центральный балкон второго этажа. Внутри здания есть уникальные лестницы — ажурные, с резьбой по дереву, а также несколько каминов, в том числе отделанных мрамором и дубом.
Здание датируется 1890-ми годами постройки. Однако эксперты сочли эти данные ошибочными. Изучив документацию, они пришли к выводу, что более верной является версия строительства здания в 1904–1905 годах.
Особняк принадлежал купеческой семье Шихобаловых. В 1922 г. его муниципализировали и впоследствии передали Самарскому губвоенкомату и штабу ЧОН губернии. В советские годы здание занимало НКВД, затем — военный трибунал. В 1990 г. его передали Самарскому областному художественному музею. Он и является заказчиком проекта реставрации.
Сейчас состояние здания — в частности, фундамента, крыши, стен, пола, внутренних декоративных элементов — оценивают как ограничено работоспособное. В рамках реставрации это планируется исправить, а также воссоздать первоначальный внешний облик особняка.
Проект предусматривает восстановление фасадов, отремонтировать оконные и дверные проемы, замену кровли, усиление фундамента, перепланировку помещений с учетом технологических особенностей приспособления под музей и фондохранилище. Также планируется воссоздать кованые ворота проездной арки, отреставрировать лестницы, камины, декоративные элементы интерьера центральной гостиной второго этажа.
Экспертная комиссия дала положительное заключение на проект. Она рекомендовала УГООКН согласовать документацию.
Последние комментарии
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.