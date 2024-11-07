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Архитектура Культура

В Самаре отреставрируют дом с атлантами

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) опубликовало результаты историко-культурной экспертизы проекта реставрации особняка Шихобаловых, расположенного на ул. Венцека, 55-57 в Самаре. Это здание известно горожанам как дом с атлантами.

Фото: https://cultnaslediesamregion.ru

Объект представляет собой комплекс зданий. Три из них (литер К, К1, П) связаны между собой и представлены в виде двух надземных и подвального этажей. Литер О — отдельно стоящее одноэтажное здание без подвала.

Автором проекта является архитектор Александр Щербачев, но по мнению экспертов, вероятно, к отделке, обустройству интерьеров привлекали и других специалистов. Отличительной особенностью особняка является арка во входной группе, оформленная скульптурами атлантов, которые держат на своих плечах центральный балкон второго этажа. Внутри здания есть уникальные лестницы — ажурные, с резьбой по дереву, а также несколько каминов, в том числе отделанных мрамором и дубом.

Здание датируется 1890-ми годами постройки. Однако эксперты сочли эти данные ошибочными. Изучив документацию, они пришли к выводу, что более верной является версия строительства здания в 1904–1905 годах.

Особняк принадлежал купеческой семье Шихобаловых. В 1922 г. его муниципализировали и впоследствии передали Самарскому губвоенкомату и штабу ЧОН губернии. В советские годы здание занимало НКВД, затем — военный трибунал. В 1990 г. его передали Самарскому областному художественному музею. Он и является заказчиком проекта реставрации.

Сейчас состояние здания — в частности, фундамента, крыши, стен, пола, внутренних декоративных элементов — оценивают как ограничено работоспособное. В рамках реставрации это планируется исправить, а также воссоздать первоначальный внешний облик особняка.

Проект предусматривает восстановление фасадов, отремонтировать оконные и дверные проемы, замену кровли, усиление фундамента, перепланировку помещений с учетом технологических особенностей приспособления под музей и фондохранилище. Также планируется воссоздать кованые ворота проездной арки, отреставрировать лестницы, камины, декоративные элементы интерьера центральной гостиной второго этажа.

Экспертная комиссия дала положительное заключение на проект. Она рекомендовала УГООКН согласовать документацию.

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