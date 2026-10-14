Рельс на месте: в общественном сквере у "Баланс Тауэрс" прошла "примерка" арт-объекта Владимира Логутова

Во вторник, 13 октября, около жилых башен "Баланс Тауэрс" на несколько часов установили арт-объект — скрученный рельс из коллекции "Руины индустриального" самарского художника Владимира Логутова. Так прошла "примерка" арт-объекта в будущем сквере.

Это важная история. Именно в это место перед башнями входила Линдовская железная дорога — та, что в годы Великой Отечественной войны связывала предприятия города и обеспечивала работу заводов. Место, десятилетиями скрытое за заводскими заборами, возвращается к городу как современное пространство с арт-объектом.

И у этой истории есть символическое продолжение. Буквально за несколько часов до мероприятия, во время строительных работ по благоустройству сквера, рабочие обнаружили в земле настоящий железнодорожный рельс — реальную частицу той самой Линдовской дороги. Настоящее историческое открытие, буквально поднятое из-под земли. Мы, конечно, не фаталисты, но верим, что это добрый знак — и что мы не зря прикладываем столько усилий и креатива.

Гостями "примерки" арт-объекта стали историки-краеведы, лидеры мнений и представители СМИ — все те, кому не все равно, что происходит в нашем городе. Среди них — историк Андрей Артемов, который прочитал небольшую лекцию о значении этой территории.

"Это место помнит гудки поездов и ритм заводов. Мы возвращаем городу память о нем — через искусство, через образ, который останется здесь на десятилетия", — отметил он.

Скрученный металл, хранящий следы времени, на фоне стеклянных фасадов "Баланс Тауэрс" создавал удивительный контраст: прошлое и будущее смотрели друг на друга.

"Все сложилось удивительно легко, будто так и должно было быть. Еще в 2023 году вместе с Андреем Артемовым и "Другим городом" мы сделали публичную выставку на заборе "Линдовка: дорога с историей". Тогда же начали искать форму, которая объединила бы историю и современность. Ничего не складывалось: идеи были, а нужного образа не появлялось. Но, когда Владимир Логутов сделал свой знаменитый арт-объект и мы его увидели на выставке, в объеме — все сошлось. С одной стороны — современная архитектура "Баланс Тауэрс", устремленная в будущее. С другой — современное искусство, говорящее на языке города. С третьей — память места. Арт-объект становится отчасти мемориальным: мы вскрываем пласт истории и оставляем его городу, создавая новую точку притяжения. Современных арт-объектов в Самаре по пальцам пересчитать — не везде уместны памятники, а арт-объекты подеркивают современный дух города. Теперь память места обретает материальную форму", — рассказала коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Художник Владимир Логутов — автор арт-объекта, не смог быть на примерке своей работы, но выразил уверенность, что арт-объект окажется на своем месте: "Для меня появление этой скульптуры здесь — точное возвращение работы в исходную точку. Объект, возникший из наблюдения за постиндустриальной Самарой, спустя годы оказывается на том же месте, но внутри нового городского контекста. Новая архитектура говорит о будущем, а скульптура сохраняет материальный след того, что здесь было раньше" — добавил он.

Официальное открытие сквера запланировано на более поздний срок.