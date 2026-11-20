20 ноября власти ввели режим повышенной готовности в связи с состоянием жилого дома в центре Самары. Соответствующее решение опубликовано на сайте мэрии.

В документе указано, что речь идет о доме, расположенном по адресу: улица Ленинградская, 108-110 (литера Ввв1). Он являются частью объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы мещан Коноваловых, построенной в конце XIX века.

"Обследование здания показало, что его техническое состояние представляет опасность для жизни и здоровья людей, в том числе в связи с высокой вероятностью обрушения строительных конструкций по причине нарушения общей жесткости", — объяснили в мэрии.

Режим повышенной готовности вводят, чтобы организовать переселение жителей дома в муниципальный маневренный фонд. Также планируется проработка вопроса о реконструкции здания.