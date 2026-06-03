Самарские волонтеры ищут 15 млн рублей на восстановление Дома с часами

В Самаре Фестиваль "Том Сойер Фест" восстанавливает Дом с часами 1850 года — самый старый деревянный дом города. В 2019 году волонтеры спасли его от сноса, дом признали объектом культурного наследия. Стоимость реставрации — 38,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Волонтеры вывезли 30 тонн мусора, разобрали и пронумеровали деревянные элементы. Готов проект реставрации.
Для продолжения работ необходимо 15 млн рублей на реставрационные работы в 2026 году: переборка кладки исторического кирпича южной стены, восстановление приямков, утраченных венцов стен и перекрытий, сборка стропильной системы.
В результате будет восстановлено 64 кв. м кирпичной кладки, 8 приямков, 49 кв. м утраченных венцов, стропильная система и межэтажные перекрытия общей площадью 246 кв. м.
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.