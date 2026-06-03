Самарские волонтеры ищут 15 млн рублей на восстановление Дома с часами

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В Самаре Фестиваль "Том Сойер Фест" восстанавливает Дом с часами 1850 года — самый старый деревянный дом города. В 2019 году волонтеры спасли его от сноса, дом признали объектом культурного наследия. Стоимость реставрации — 38,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: ГИООКН Самарской области