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Архитектура Культура

Самарские волонтеры ищут 15 млн рублей на восстановление Дома с часами

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре Фестиваль "Том Сойер Фест" восстанавливает Дом с часами 1850 года — самый старый деревянный дом города. В 2019 году волонтеры спасли его от сноса, дом признали объектом культурного наследия. Стоимость реставрации — 38,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: ГИООКН Самарской области

Волонтеры вывезли 30 тонн мусора, разобрали и пронумеровали деревянные элементы. Готов проект реставрации.

Для продолжения работ необходимо 15 млн рублей на реставрационные работы в 2026 году: переборка кладки исторического кирпича южной стены, восстановление приямков, утраченных венцов стен и перекрытий, сборка стропильной системы.

В результате будет восстановлено 64 кв. м кирпичной кладки, 8 приямков, 49 кв. м утраченных венцов, стропильная система и межэтажные перекрытия общей площадью 246 кв. м.

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