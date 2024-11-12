"Дом с часами" разобрали — администрация Самары прокомментировала реконструкцию здания

Администрация Самары дала комментарий по ситуации с реставрацией "Дома с часами".

Напомним, в 2007 г. здание на ул. Коммунистической, 5 — дом купца Кожевникова, известный как "Дом с часами", включили в региональный список объектов культурного наследия, вот только защитный статус он не приобрел. Позже дом внесли в программу расселения аварийного жилья, снос был запланирован на 2025 год.

В итоге здание удалось отстоять, его решили реконструировать. Недавно горожане, в том числе депутат Михаил Матвеев, заметили, что здание разобрали. Комментарий по этому поводу дала администрация Самары.

"Завершается первый этап проведения противоаварийных работ на объекте "Дом купца А. Ф. Кожевникова". В 2020 г. дом признали аварийным и подлежащим сносу. Однако жителям хотелось сохранить это здание со своей историей, уникальной деревянной резьбой. Благодаря конструктивному диалогу городских властей, профессионального сообщества и активных горожан удалось сохранить уникальный "Дом с часами".

Помочь с восстановлением здания вызвались волонтеры проекта "Том Сойер Фест". Но поскольку дом имеет статус вновь выявленного объекта культурного наследия, проводить реставрационные работы может только специализированная организация", — поясняют в администрации.

По словам руководителя проекта по реставрации "Дома с часами" Сергея Белозерцева, обследование выявило многочисленные дефекты конструкций, значительно развивавшиеся даже в процессе обследования и разработки проектных решений. Кроме того, поскольку в дальнейшем планируется, что в этом здании будут проводиться различные мастер-классы, лекции, необходимо не только сохранение, но и усиление всех конструкций и фундамента.

"Для инженера вопрос безопасности людей всегда стоит на первом месте. И обеспечить эту безопасность без замены конструктивной системы здания, без искажения его исторического облика можно только тогда, когда каждый элемент проходит ревизию, осмотр, протезирование или может быть заменен (при необходимости) на аналог, который добавят в историческую конструкцию при ее сборке на прежнем месте. Нами было принято нелегкое решение — разобрать деревянные конструкции здания контролируемо, вместо допущения риска того, что при реставрационных работах они разрушатся сами в результате уже давно начавшихся процессов", — пояснил Сергей Белозерцев.

"Командой волонтеров и профессиональных рабочих под контролем реставраторов были сохранены все архитектурные элементы: керамические изразцы печей, образцы и слепки с потолочных карнизов и лепнины, историческая резьба, наличники, оконные рамы и двери. Были перебраны, промаркированы и бережно складированы все элементы деревянного каркаса здания, теперь они ждут своей судьбы: сгнившие участки срубов будут заменены, а уцелевшие — вернутся на прежнее место в неизменном виде", — отмечает городская администрация.

"Мы понимаем, как важно провести все необходимые работы качественно и максимально бережно. Все этапы работ в обязательном порядке согласовываются с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Чтобы обезопасить кирпичный цоколь от предстоящей зимней непогоды, мы соберем над ним некое подобие саркофага. И до весны, когда можно будет приступить к реставрационным работам, цоколь будет надежно защищен. Все необходимые для этого материалы уже закуплены", — рассказала директор Самарской региональной общественной организации "За информационное общество", — организатор проекта "Том Сойер Фест" Анастасия Кнор.