Управление госохраны памятников опубликовало проект приказа с отрицательным решением по "Дому с часами"

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовало для общественной экспертизы проект приказа по дому купца Кожевникова, известного как Дом с часами. Документом отказывается во включении объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

Напомним, в 2007 г. министерство культуры Самарской области включило здание в региональный список объектов культурного наследия. Однако несколько лет спустя выяснилось, что дом не включили в единый государственный реестр и защитного статуса у здания нет. Впоследствии объект попал в программу расселения аварийного жилья. Сообщалось, что его снос запланирован на 2025 год.

Председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Нина Казачкова в интервью Волга Ньюс сообщала, что активисты пытались ввести дом число выявленных объектов культурного наследия, но получили отрицательный ответ от управления Госохраны.

"На наш взгляд, экспертиза была сделана недобросовестно и некомпетентным экспертом без выхода на место. На этого эксперта - И.М.Нестеренко - региональное отделение ВООПИиК направили письмо в Минкульт РФ и аттестационную комиссию для недопущения продолжения его аттестации как эксперта и дальнейшей работы в этом качестве. Управление же госохраны приняло историко-культурную экспертизу этого эксперта и считает, что дом ценности для города не представляет. Поэтому мы выходим с этим домом в суд - будем через суд отстаивать его ценность", - рассказывала Казачкова.

Сейчас проходит краудфандинговая кампания по сбору денег на новую экспертизу и на консервацию объекта.