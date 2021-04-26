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Управление госохраны памятников опубликовало проект приказа с отрицательным решением по "Дому с часами" Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары" Арт-объект с "почтовыми ящиками" на Ленинградской Андрея Сяйлева испортили граффити-бомберы В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию Самарский элеватор могут взять под охрану позднее

Архитектура Культура

Управление госохраны памятников опубликовало проект приказа с отрицательным решением по "Дому с часами"

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовало для общественной экспертизы проект приказа по дому купца Кожевникова, известного как Дом с часами. Документом отказывается во включении объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

Напомним, в 2007 г. министерство культуры Самарской области включило здание в региональный список объектов культурного наследия. Однако несколько лет спустя выяснилось, что дом не включили в единый государственный реестр и защитного статуса у здания нет. Впоследствии объект попал в программу расселения аварийного жилья. Сообщалось, что его снос запланирован на 2025 год.

Председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Нина Казачкова в интервью Волга Ньюс сообщала, что активисты пытались ввести дом число выявленных объектов культурного наследия, но получили отрицательный ответ от управления Госохраны.

"На наш взгляд, экспертиза была сделана недобросовестно и некомпетентным экспертом без выхода на место. На этого эксперта - И.М.Нестеренко - региональное отделение ВООПИиК направили письмо в Минкульт РФ и аттестационную комиссию для недопущения продолжения его аттестации как эксперта и дальнейшей работы в этом качестве. Управление же госохраны приняло историко-культурную экспертизу этого эксперта и считает, что дом ценности для города не представляет. Поэтому мы выходим с этим домом в суд - будем через суд отстаивать его ценность", - рассказывала Казачкова.

Сейчас проходит краудфандинговая кампания по сбору денег на новую экспертизу и на консервацию объекта.

"Дом с часами"  расположен в Ленинском районе на ул. Коммунистической, 5. По городской легенде часы на фасаде дома показывают время смерти старшей внучки хозяина.

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Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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