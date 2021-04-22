Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Несмотря на то что "старому" центру Самары официально присвоили статус исторического поселения, здесь активно продолжается снос и стройка, а на многих домах висят уведомления о выселении жителей из аварийного жилья. О том, что происходит с городом, как идет борьба за Реальное училище и "Дом с часами", как жителям домов в "историческом центре" защититься от сносов и кто должен разговаривать с застройщиками, рассказала председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Нина Казачкова.

- Градозащитники сейчас активно выступают за скорейшее принятие списка ЦГФО, который позволит сохранить историческую среду в "старом" городе. Расскажите, что это за список и почему он так важен.

- ЦГФО - это ценные градоформирующие объекты, которые создают фоновую историческую застройку города и должны входить в предмет охраны исторического поселения. Изначально проектный офис выделил в Самаре 793 таких объекта. Но затем согласительная комиссия из девяти экспертов сократила список до 651 с рекомендацией внести в него дополнительно еще 19 зданий.

Таким образом, в феврале правительство Самарской области должно было утвердить список из 670 ценных градоформирующих объектов. Но ни в феврале, ни в марте, ни в апреле этого не произошло. Мы не знаем почему, но думаем, что за этим стоит лобби застройщиков. Они понимают, что как только будут полностью разработаны регламенты исторического поселения и утвержден список ЦГФО, многие куски земли, кварталы, которые они хотели бы взять в работу, застроить уже будет невозможно в той высотности, которую они бы хотели. Возможно, есть и другие причины, но они нам непонятны.

- Что будет с историческим центром Самары, если список ЦГФО не примут?

- Если в ближайшее время список ЦГФО не будет принят, то эти 670 объектов останутся без государственной охраны и их в любой момент можно будет снести. Что у нас тогда остается от исторического поселения? Остаются границы и предмет охраны, который защитит объекты культурного наследия, вошедшие в реестр, и выявленные объекты культурного наследия, но они и так под госохраной, а все остальное - это средовая историческая застройка - просто будет уничтожено. В результате от деревянного и полукаменного купеческого города ничего не останется.

В настоящее время часть ЦГФО вошли в список программы по переселению из аварийного ветхого жилья. И если их сейчас не ввести в предмет охраны исторического поселения, то их спокойно снесут. Прокуратура еще за этим проследит, поэтому сносы будут на законных основаниях по предписаниям прокуратуры, так как дома признаны аварийными.

Городу экстренно нужно утверждать ЦГФО в предмете охраны исторического поселения, а также объединенные зоны охраны (принятие и разработка которых сейчас тормозится непонятно почему) и градрегламенты. Только тогда историческое поселение будет защищено от каких-то недоразумений и потерь.

- Сейчас у вас есть диалог с чиновниками? Насколько представители власти в курсе проблемы?

- Я не думаю, что публичная власть не понимает, что происходит, она не может этого не понимать. Здесь либо не хватает ресурсов и компетенций, либо желания и времени, потому что работать нужно с каждым домом, предназначенным под снос, индивидуально. И если дом остается, то его нужно консервировать и искать нового собственника, способного восстановить его. Нужна программа по таким домам на уровне муниципалитета. И это большая работа и ответственность.

Недавно члены ВООПИиК буквально сняли с аукциона на снос четыре объекта. В документации и графических материалах на аукцион были допущены ошибки. Причем по документации можно сделать вывод, что под снос пойдут два ОКН: Степана Разина, 106 и Чапаевская, 91-93, что недопустимо по ФЗ-73 об объектах культурного наследия, дом по ул. Садовой, 228 является ЦГФО.

Ситуация со зданием по адресу ул. Садовая, 87 показательна тем, что это старейший объект 1860-х годов - один из домов усадьбы Михаила Стройкова - и находится в зоне охраны Покровского собора. Но тем не менее дом снесен в нарушение 972-го постановления правительства РФ от 2015 года. Сейчас должна вестись ювелирная работа с каждым домом: если здание входит в список ЦГФО, то его нельзя сносить. Если действовать иначе, то историческое поселение Самары мы похороним.

- Сносить нельзя, но сносят. Уже некоторые здания, которые потенциально должны были входить в список ЦГФО, уничтожены. Кто будет за это отвечать, если список примут?

- Это уже решит прокуратура. В любом случае, уже понятно, какие нарушения и каких постановлений и приказов происходят. Идут нарушения, в том числе 73-го федерального закона, постановления правительства РФ №972... Прокуратура должна сейчас активно с этим работать, иначе безнаказанность повлечет дальнейшие последствия.

Наша задача сейчас в том, чтобы не происходило сносов ценных для города исторических домов. Поэтому мы обращаемся и в прокуратуру, и в администрацию Самары, и в управление Госохраны, и в ДУИ. Мы бьем тревогу!

Я знаю, что, например, в Саратовской области создан Градозащитный совет при губернаторе, где обсуждается каждый дом, попавший в программу переселения из аварийного жилья. А мы заявили об историческом поселении, частично начали работу над ним, а дальше не можем сдвинуться. Непонятно почему. Ведь все было расписано в Проектном офисе - весь план по датам, когда и что должно приниматься...

- Вы говорили, что в ситуации виноваты застройщики…

- Мы думаем, что да, они инициаторы. Но застройщику нужно строить. Мы можем обвинять их во всех смертных грехах, но их задача - построить с минимальными затратами и с максимальной прибылью. Ограничить эти аппетиты должны уже чиновники, публичная власть, которая служит модератором развития территории, а уж тем более исторического поселения, где все должно быть строго регламентировано.Тогда и аппетит у застройщика будет пропорционален регламентам.

- В конце прошлого года Госдума приняла закон о реновации. Какие перспективы у Самары по данному направлению? Есть ли у Самары конкретный проект развития?

- Я не присутствовала пока на заседаниях, где обсуждалась бы реновация Самары. Но если она будет происходить, то, естественно, будет и какой-то проект. В Москве реновация проходила и проходит тяжело, и многие люди остались недовольны, так как потеряли сложившиеся связи, привычную среду обитания. По какому сценарию реновация пойдет в Самаре, пока не понятно. Но факт, что невозможно же все разрушить до основания. Не революция же у нас 1917 года! Нельзя стереть Самару с лица земли и построить что-то новое. Нужно пытаться сохранить аутентичность Самары, ее историческое лицо.

У горожанина должна быть идентификация с городом, чтобы он эмоционально был привязан к нему, чтобы не хотел уехать отсюда, чтобы здесь работал на благо и творил, создавал что-то, а также отдыхал. А что будет, если все, что ему дорого, снесут? Снесут все деревянные самарские дома, "полукамешки" - дом с часами и подобные ему, элеватор и так далее. Что будет греть жителя города эмоционально? Ничего. В любой момент он покинет город и уедет туда, где есть другое отношение и к городу, и к жителю.

- А какие защитные механизмы есть сейчас у жителей домов, которые попали в список ЦГФО? Какие у них есть права? Или они попали в какую-то ситуативную ловушку?

- Сейчас многие чиновники и некоторые архитекторы начинают говорить: "Что вы вцепились в эти деревяшки, гнилушки?" Но я вам должна сказать, не все жители, которые живут в "старом" городе, хотят оттуда уезжать. Я тоже живу в центре города, и мы судились, чтобы остаться в нашем доме. Мы выиграли суды - и остались. И счастливы. Недавно жители еще одного дома выиграли суд и остаются в своем доме, который является ЦГФО. Многие не хотят уезжать из центра города, где они ценят каждый камешек.

Если бы с ЦГФО было все понятно, то есть они в предмете охраны и есть паспорт объекта, в котором четко прописано, что нельзя изменять, а что можно, и собственник должен сохранять и следить за этим, то нашлись бы горожане, которые взяли бы на себя обязательства. Ведь эти дома расположены в центре и имеют, как правило, еще и земельный участок. Тут смысл в индивидуальной работе: каждый дом нужно посмотреть, с каждым жителем поработать. Но чиновники к этому не стремятся.

- Главный довод ваших оппонентов - в том, что сохранение "гнилушек" мешает развитию города и, что на их реставрацию требуются большие деньги, которых город не даст... Как на эти доводы вы можете ответить?

- Есть примеры других городов, у которых эта работа получается: Калининград, Томск, Казань. В Самаре еще ничего не сделали в этом направлении. Даже Саратов, с которым нас часто путают, впереди нас. Они на совете, в который, помимо разных ведомств, входят депутаты и градозащитники, рассматривают каждый дом, предназначенный под снос, выходят на место для осмотра. И они вывели из программы сноса уже два дома.

Я общаюсь с многими людьми, которые живут в центре, и часто слышу: "Если бы мы знали, что будем здесь жить всегда, то привели бы дом в порядок и ухаживали за ним. А нам 40 лет говорят, что завтра нас переселят". Действительно, у нас то одна программа, то другая... У жителей этих домов нет лишнего ресурса, чтобы вложить свои деньги в дом, который завтра, возможно, будет снесен, тем более если земля не в собственности. Это влияет на отношение людей к своему жилищу. Непрозрачность и непредсказуемость решений власти, нежелание чиновника тесно взаимодействовать с общественностью, жителем - вот некоторые причины плачевного состояния центра города и появления гнилушек.

- Помимо ЦГФО, градозащитники давно привлекают внимание к Реальному училищу. Что сейчас происходит с этим зданием?

- Я не знаю, почему так происходит в Самаре, но противоаварийные работы в Реальном училище могли провести уже в прошлом году. Почему этого не случилось? Мы считаем, что причина - в нежелании департамента градостроительства включать нестандартные правила работы. Реставратор ВООПИиК Владимир Афанасьевич Фетисов в эфире КП напрямую назвал виновным руководителя департамента градостроительства Сергея Николаевича Шанова. Были деньги на консервацию объекта, был проект, который Владимир Афанасьевич сделал бесплатно, осталось только провести работы. Но этого не было сделано. Как можно было упустить шанс и не провести работы, когда были деньги и проект?

Что теперь происходит со зданием, мы видим только на фотографиях тех, кто туда попадает, - здание продолжает разрушаться. Мы пишем письма. Администрацию Самары как собственника штрафуют за то, что они не выполняют своих обязанностей по содержанию собственности - ОКН. В прошлом году на администрацию города наложили за это штраф в 200 тысяч рублей.

И все по кругу. Мы сейчас опять ждем, что, может, найдут деньги на объект. А если нет - то опять будет наше письмо или обращение в прокуратуру, опять будут действия со стороны контролирующих органов, опять будут штрафы.

- А как продвигается ситуация в связи со строительством нового корпуса на территории Иверского монастыря? Третий этаж там прекратили строить, хотя до сих пор его и не разобрали. Есть какой-то проект по объекту?

- По Иверскому монастырю мы получили ответ от Госохраны: они сообщили, что согласовано решение о сносе третьего этажа. Проекта мы пока не видели и не знаем, как там все это будет выглядеть.

На этой территории происходит несколько нарушений: капитальное строительство в зоне охраны Жигулевского пивоваренного завода и самого Иверского монастыря. Там возможно только воссоздание исторически утраченных объектов, то есть, по сути, тот корпус, который они возводят, - это прямое нарушение. Как на это посмотрит прокуратура? Они у нас контролирующий орган, посмотрим, что они решат.

- Недавно ВООПИиК взяло на себя миссию сохранить от сноса элеватор. Почему был поднят вопрос о его сохранении?

- ВООПИК в рамках президентского гранта заявляло пять модернистских объектов на включение в выявленные объекты культурного наследия. Госохрана дала положительное решение только на два объекта из пяти - это вычислительный центр ОДУ на Полевой и Дом актера на Вилоновской. Три объекта получили отказ, причем элеватор и "Звезда" - это знаковые для города и для горожан объекты.

Элеватор мы намеренно пытаемся защитить Госохраной, понимая, что ему грозит опасность. Собственник не будет вкладываться в объект, который не сразу даст отдачу. Его задача - быстро получить прибыль, а это можно получить только путем сноса и застройки места каким-нибудь многоэтажным ЖК или ТЦ.

Элеватор как объект модернизма по всем критериям подходит для выявленного ОКН. Но мы от Госохраны получили отрицательный ответ. Нас потрясло то, что критерий "подлинности" оценили по низкому баллу. Кто-нибудь когда-то переделывал элеватор? Мы с вами как горожане знаем, он как стоял в таком виде, так и стоит. Мы - свидетели этого. Это действительно подлинный объект, и его подлинность не может быть низкой. Так же как и архитектурная и градостроительная ценность. Они подтверждены высокой оценкой экспертов и 32 патентами.

Мы думаем, что в этой истории застройщик и чиновник имеют какие-то свои намерения.

Элеватор городу необходимо сохранить, с застройщиком можно и нужно вести переговоры. Либо предоставлять ему другую площадку под застройку, либо убеждать осуществить какой-то проект на этом объекте, который, без сомнения, даст отсроченную прибыль и оставит память о собственнике объекта. Экспериментальный элеватор для города представляет большую ценность. Один из проектов того, как можно приспособить элеватор под современные нужды, пару лет назад представлял архитектор Дмитрий Храмов.

- За "Дом с часами" или Дом Кожевникова тоже продолжается битва? По этому объекту в самарском отделении ВООПИиК также не сошлись во мнении с Госохраной.

- Дом Кожевникова, или "Дом с часами" заслуживает особого внимания. Наши реставраторы его посмотрели и обмерили, оценили объект. Это здание со своей историей, которая подкреплена архивными данными. И хотя за последние 100 лет она и обросла легендами, но смысл свой не потеряла - часы остановились и, вероятно, показывают время смерти старшей внучки хозяина (в архиве есть запись, что сначала трагически погибла старшая внучка 12 лет, а на следующий день от нервных колик умерла и вторая, полуторагодовалая его внучка). Дом представляет ценность как объект культурного наследия. Стоит отметить, что внутри сохранились и изразцовая печь, и двери, и шпингалеты, и планировка, хотя обычно в таких домах все переделывают.

"Дом с часами" подпадает под снос по программе переселения жителей из аварийного жилья. Мы пытались ввести его в выявленные ОКН, чтобы дом имел защиту, но получили по нему отрицательный ответ от управления Госохраны. На наш взгляд, экспертиза была сделана недобросовестно и некомпетентным экспертом без выхода на место. На этого эксперта - И.М.Нестеренко - региональное отделение ВООПИиК направили письмо в Минкульт РФ и аттестационную комиссию для недопущения продолжения его аттестации как эксперта и дальнейшей работы в этом качестве. Управление же госохраны приняло историко-культурную экспертизу этого эксперта и считает, что дом ценности для города не представляет. Поэтому мы выходим с этим домом в суд - будем через суд отстаивать его ценность.

Сейчас по Дому Кожевникова проходит краудфандинговая кампания. Простой житель города, не связанный с ВООПИиК, Кирилл Вяткин написал петицию с призывом к горожанам сохранить дом Кожевникова и призвал людей собрать деньги на новую экспертизу и на консервацию объекта. Люди начали вкладывать в это здание, в эту историю свои личные деньги, а это показатель значимости объекта для горожанина и его активная позиция.

17 апреля на территории Дома Кожевникова прошел второй субботник. Собралось более 30 человек. Очистили дом и территорию - вывезли два КамАЗа мусора, закрыли окна и двери фанерой, защитив его от вандалов и пожара. И это все было сделано на деньги горожан. Была проведена экспертиза дома тоже на деньги горожан. Вот это гражданская позиция у жителей Самары! Она есть, и ее нужно поддерживать.

Скоро в Самаре выборы, а у нас начались какие-то бесконтрольные сносы. Люди не понимают, что происходит в городе и что останется от исторической Самары, которую жители готовы сохранять даже на свои деньги.