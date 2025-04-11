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Архитектура Культура

Самарские власти сняли защиту с нескольких старинных усадеб и церкви

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Самарской области отказалась включать в реестр памятников архитектуры несколько старинных усадеб. Соответствующие приказы опубликованы на сайте ведомства.

Фото: ГИООКН Самарской области

Перечень зданий, по которым принято решение об отказе во включении в реестр объектов культурного наследия (ОКН), выглядит следующим образом:

  • усадьба Курлиной в с. Пестравка, дата возникновения — начало XIX века;
  • усадьба помещицы Анюты в с. Анютино Пестравского района, дата возникновения — XIX век;
  • усадьба помещика Кольцова в с. Анютино, дата возникновения — начало XIX века;
  • усадьба дочери купца Чегаева в с. Малый Толкай Похвистневского района, дата возникновения — конец XIX — начало XX века;
  • усадьбы Куроедовых и Сипайкиных в с. Ахрат Похвистневского района, дата возникновения — конец XVIII — начало XX века;
  • Михайло-Архангельская церковь в с. Старое Мансуркино Похвистневского района, дата возникновения — 1898 год.

Также эти здания исключили из перечня выявленных ОКН, что снимает защитные ограничения, направленные на предотвращение их сноса и реконструкции. Однако согласно данным актов историко-культурных экспертизы объектов, все они уже утрачены. Архивные чертежи фасадов и фото также не обнаружили.

 

 

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