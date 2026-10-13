На Безымянке открыли арт-объект "Мозаика"

Первый проект "Том Сойер Феста" в сугубо рабочем районе превратил проходную арку в галерею под открытым небом, объединив историю от завода "Сажерез" до космических программ.

В понедельник, 12 октября, в Промышленном районе Самары, по адресу ул. Краснодонская, 13, состоялось открытие нового арт-объекта "Мозаика". Это знаковое событие для района: впервые за историю существования фестиваля восстановления городской среды "Том Сойер Фест" (ТСФ) проект был реализован на Безымянке — территории с богатым индустриальным прошлым и уникальным духом "города в городе".

Новый объект расположился в пространстве арки жилого дома и представляет собой масштабную летопись района, выполненную в технике классической мозаики (тессера). 30 панно отражают ключевые вехи развития Безымянки: от основания завода "Сажерез" и послевоенного строительства до расцвета космических программ, прославивших Куйбышев на весь мир.

Творческим куратором проекта выступил художник Иван Ключников. Именно он помог жителям трансформировать исторические факты в визуальные образы. Ключевым символом мозаики стала идея "нулевого километра" — железнодорожной петли, с которой, по сути, и начала свое развитие Безымянка.

"Рельсы на центральном панно — это не просто путь, это соединение всех элементов района и своеобразная петля времени, связывающая поколения жителей", — отметил Иван Ключников.

Базой для реализации проекта на протяжении 3,5 месяцев выступала Библиотека № 16. Именно здесь зарождалась идея: от лекций по краеведению до создания эскизов. Процесс создания был глубоким и осознанным. Спикеры группы "Моя Безымянка" — Андрей Артемов, Андрей Олех и Роман Ежевичкин — проводили погружение в историю места, помогая жителям найти важные акценты. Затем волонтеры рисовали скетчи и приступали к кропотливой выкладке мозаики. На встречах в стенах библиотеки собиралось от 10 до 50 человек, а некоторые панно стали результатом коллективного творчества.

Координаторы проекта Анастасия Якубсон и Арсений Грикштас отмечают важную роль библиотеки: "Мы выражаем огромную благодарность коллективу Библиотеки № 16. Они предоставили площадку и создали невероятно комфортную среду, где рождались идеи и крепли соседские связи".

Проект реализован в классической традиции ТСФ: силами волонтеров и на средства партнеров. Генеральным партнером выступила компания "Лемана ПРО", обеспечившая команду всем необходимым — от инструментов и смесей до расходных материалов.

Валерий Генза, директор магазина "Лемана ПРО" в Самаре: "Для "Лемана ПРО" поддержка этого проекта — логичное продолжение нашей стратегии. Одна из ее целей — продвигать DIY-культуру и давать вещам вторую жизнь: мы вдохновляем клиентов не выбрасывать старое, а брать в руки инструмент, чинить и создавать новое. Проект на Безымянке особенно ценен тем, что объединил неравнодушных жителей вокруг истории своего района. Созданная ими мозаика не только украсила здание библиотеки, но и отразила культурный контекст и характер Безымянки. Мы надеемся, что это станет началом развития местного сообщества, которое и дальше будет участвовать в сохранении и обновлении значимых для района объектов. Спасибо "Том Сойер Фесту" за инициативу и всем, кто вложил свои силы и время. Вместе с фестивалем мы уже помогли восстановить в Самаре более 30 объектов, и теперь к ним добавился новый для нас и такой значимый для города проект".

Важную поддержку оказали и локальные бизнесы: Хлебозавод № 5 не только кормил волонтеров, но и помог ресурсами для закупки недостающей керамики, а студия мозаики "Альтамира" поделилась плиткой редких цветов и профессиональными советами.

На церемонии открытия активных участников проекта наградил Виталий Царьков, первый заместитель главы Промышленного района.

"Вы доказали, что когда жители объединяются вокруг общей цели, изучают историю своего "города в городе" и предлагают собственные идеи, рождаются самые живые и устойчивые изменения городской среды. Администрация высоко ценит такие гражданские инициативы и всегда готова поддерживать проекты соучаствующего проектирования. Пусть эта мозаика долгие годы напоминает жителям и гостям Самары о том, что красоту и уют в своем городе мы создаем своими руками вместе", — подчеркнул Виталий Царьков.

Арт-объект "Мозаика" завершен. Организаторы приглашают самарцев и гостей города рассмотреть детали истории района, застывшие в цветном стекле и камне, по адресу: ул. Краснодонская, 13.