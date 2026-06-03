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Архитектура Культура

ВТБ направил 760 млн рублей на восстановление пяти объектов культурного наследия

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ профинансирует восстановление пяти объектов культурного наследия в регионах России, направив на эти цели 760 млн руб. в рамках совместной программы с институтом развития ДОМ.РФ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) сообщил член правления банка Руслан Еременко.

Крупнейшим из анонсированных проектов стала реконструкция объекта культурного наследия федерального значения "Дача Головина" в Санкт-Петербурге. Площадь здания составляет 802 кв. м. В Костроме банк участвует в восстановлении жилого дома конца XIX века, расположенного в исторической части города: по завершении работ там разместится административный персонал медицинской клиники. Еще один проект будет реализован в Иркутске.

Программа восстановления памятников архитектуры была запущена ДОМ.РФ для возвращения в хозяйственный оборот построек, находящихся в неудовлетворительном состоянии. ВТБ выступает одним из крупнейших банков - партнеров инициативы. По словам Еременко, участие в проекте служит частью системной работы банка по поддержке культурных институций и предпринимателей, берущих на себя обязательства по сохранению архитектурного наследия.

Кредитные средства предоставляются на льготных условиях и предназначены для разработки проектной документации, проведения реставрационных работ и последующей адаптации исторических зданий под современное использование. Получателями финансирования могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие правами на объекты, включенные в государственный реестр памятников.

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