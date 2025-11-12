16+
Сюжеты:
Общество

В Самаре на аукционы выставили 11 зданий под реставрацию

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре запустили новый механизм восстановления объектов культурного наследия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков. На аукционы выставлены 11 зданий под реставрацию. Это здания в историческом центре Самары, архитектурные шедевры на Ленинской, Водников, Фрунзе.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

В числе первых восстановленных зданий:

  • ул. Алексея Толстого, угол Комсомольской, д.33-31/18
  • ул. Алексея Толстого, д. 84
  • ул. Фрунзе, д. 123-125
  • ул. Ленинская, д. 201
  • ул. Водников, д. 84
  • ул. Максима Горького, д. 119
  • ул. Ленинская, д.159-161 / ул. Вилоновская, д. 66
  • ул. Водников, д. 40
  • ул. Степана Разина, д. 82/ул. Венцека, д. 33
  • ул. Алексея Толстого, д. 36/ул. Комсомольская, д. 23
  • ул. Ленинская, д. 106

"Торги пройдут 17, 18 и 19 декабря на электронной площадке РТС-тендер, победителем будет признан тот участник торгов, который предложит наибольшую цену. Инвесторы уже сейчас могут ознакомиться с объектами", - рассказал Иван Носков.

Мэр также напомнил, что инвестор получит объект только после полной реставрации за свой счет.

Он добавил, что в зданиях объектов культурного наследия допустимо открывать социальный бизнес, гостиницы, кафе, рестораны, выставочные залы, галереи, офисы. Здание после реставрации не перестает быть объектом культурного наследия.

"Это первый опыт для Самары. Прежде, чем принять решение, изучали опыт других городов, обсуждали с градозащитниками и архитекторами, тщательно отбирали первые здания под реставрацию. Я уверен, что новый механизм работы поможет нам спасти ценные здания в историческом центре, вернуть им былую красоту и восстановить эстетику городской застройки", - заключил Иван Носков.

