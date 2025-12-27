16+
Банк должен защищать от мошенников без согласия клиентов

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Такое мнение высказал Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка.

"Необходимо спасать людей от влияния мошенников, реализовать принцип должной осмотрительности, потому что интересы клиента стоят на первом месте", — пояснил Рустам Габитов.

Когда выявляется аномальная операция, банк звонит и уточняет её суть, подтверждает легитимность, предупреждает об опасности. Если ситуация критична — рекомендуется офисный визит. Так человек выходит из-под влияния мошенников и принимает правильное решение в спокойной обстановке.

"Банк должен спрогнозировать "непогоду" и раскрыть "зонт" клиенту вовремя. Сохранить его деньги, его дом, его уют. Звонок сотрудника банка — момент пробуждения, когда человек выходит из гипноза. После такого звонка люди благодарны: "Спасибо, я не потерял деньги и дом". Это работает!" — говорит начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка.

И напоминает, что банк должен отслеживает переводы на счета так называемых дропов — людей, которые дали мошенникам доступ к своим картам за деньги. Выявлять цепочки аномальных операций. Ловить типичные схемы маскировки: оплата ремонта, товаров, услуг — именно этим пользуются преступники. "При условии соблюдений этих простых правил — система защиты будет эффективна", — заключает Рустам Габитов.

