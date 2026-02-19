Станислав Кузнецов: "Кибермошенникам стало экономически менее выгодно совершать преступления"

Прошлый год стал хорошим примером командной работы всех участников противодействия кибермошенничеству: операторов связи, кредитных организаций, ведомств, министерств, депутатов. В результате появился первый пакет из 50 законов, принятый в кратчайшие сроки. О том, каких результатов удалось достичь и над чем ещё предстоит работать, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на пленарной дискуссии "Борьба с кибермошенничеством: на пути к общей цели" во время Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

По словам спикера, к концу 2025 года наблюдался новый тренд: объём похищенных у россиян денег перестал расти. Однако говорить о переломе рано. Количество телефонных звонков держится на том же уровне — 5 млн звонков в сутки.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Участникам противодействия кибермошенничеству удалось ещё больше сблизиться по направлению технологий и обмена информации. В этом очень помогли меры охлаждения. На уровне каждой кредитной организации это даёт возможность своевременно донести клиентам, что они попали в трудную ситуацию, и помочь им принять правильное решение.

Есть и то, что не удалось. Мы ожидали значительно большего эффекта от запрета сим-боксов и рассчитывали, что на теневом рынке будет значительно меньше сим-карт, но они продолжают работать. Также мы хотим, чтобы в кратчайшие сроки приняли дополнительные меры по борьбе с дипфейками. Законопроект уже в Госдуме".

Спикер отметил, что ежедневно фиксируется около 150 дипфейков от имени министров, руководителей организаций и глав субъектов РФ. Тренд наблюдается по всей стране. Если раньше взламывали компьютеры, то теперь речь идёт о человеке. Граждане доверяют такому дипфейку значительно больше, чем в других ситуациях.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"В 2025 году приняты необходимые решения по созданию единой технологии борьбы с кибермошенничеством. Это ГИС "Антифрод". Мы хотим, чтобы у нас была возможность установки "красного флажка" по любой мошеннической операции одновременно у всех: правоохранительных органов, кредитных организаций, операторов связи. Чтобы мы могли из одной точки управлять этим риском и не давать мошенникам возможности реализовывать свои замыслы. Ещё одна важная тема: впервые мы стали наступать на пятки мошенникам — им становится экономически менее выгодно совершать преступления. Раньше банковская карта в даркнете стоила до 10 тысяч рублей, а сейчас — 30 тысяч рублей. Услуги дропера выросли с 1–2% до 15–20% от суммы похищенного в результате мошенничества".

Станислав Кузнецов рассказал, что в прошлом году для решения проблемы дроперства предложили "индекс дроповости". Идею поддержали в Ассоциации банков России и ФинЦЕРТе, начали внедрять инструменты для его расчёта. Индекс полезен, но его нужно дорабатывать для чистоты данных: исключить переводы между своими счетами и переводы связанным лицам, например, родственникам. После технической доработки он сможет показывать здоровое или нездоровое состояние системы и отношение банков к проблеме.

В 2025-м был сделан только первый шаг в борьбе с дроперами: удалось продвинуться в противодействии так называемым дропам первого уровня, которые переводят деньги с карты на карту. Но к борьбе с дропами более высокого уровня ещё не приступали. Речь идёт об этапе, когда после дробления и перевода мелких сумм начинается обналичивание: дропы получают наличные в банкомате одного банка, идут к устройствам другого банка и схлопывают пирамиду до одного основного дропа. Поскольку здесь задействованы банкоматы разных банков, решать эту проблему необходимо сообща, и в ФинЦЕРТе готовы подключиться к этой работе.

Наблюдается две категории жалоб, отметил Станислав Кузнецов: от потерпевших от мошенничества (их количество снижается благодаря качественной работе антифрод-систем) и самих дропов (их число растёт, так как дроперы пытаются использовать несовершенство системы, чтобы вернуть заблокированные средства). Люди часто не знают, куда обращаться: 60% опрошенных не делают этого вообще, остальные идут в банки или полицию.

Станислав Кузнецов обозначил ещё и проблему тупика, когда сильный антифрод одного банка блокирует мошеннические средства, поступившие от дропов из других банков. Для возврата денег законному владельцу нужно обращаться в суд — сейчас это занимает не менее двух месяцев. Был найден эффективный способ взаимодействия с МВД: полиция быстро приглашает дропа, и тому предлагают добровольно вернуть деньги. За прошлый год таким методом удалось вернуть клиентам других банков 3,5 млрд рублей. В связи с этим предлагается доработать механизм, чтобы банки могли не просто приостанавливать операции, но и возвращать средства.

Модерировала дискуссию председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Участие в сессии приняли заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков.