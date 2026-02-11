Исследование ПРИМ: 51% представителей МСП удовлетворяет их финансовое положение

В четвертом квартале 2025 года финансовое положение российского бизнеса в целом оставалось удовлетворительным — так его оценили 51% представителей МСП. Треть предпринимателей (33%) считают, что за последние 12 месяцев ситуация не изменилась, ещё 11% отметили улучшение. При этом усилились тревожные настроения: почти в два раза — с 25% до 47% — выросла доля предпринимателей, которые испытывают обеспокоенность за состояние своего бизнеса в текущем году.

Подведены итоги совместного ежеквартального исследования Минэкономразвития России, Сбера и Фонда "Общественное мнение" "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" (ПРИМ) за четвёртый квартал 2025 года.

Исследование также показало, что у 41% субъектов МСП выручка осталась на прежнем уровне, а у 11% — выросла. Оценивая перспективы на ближайшие 3–6 месяцев, 63% предпринимателей ожидают сохранения стабильного состояния бизнеса и не планируют ни расширения, ни сокращения. При этом 45% респондентов полностью исключают для себя вероятность закрытия бизнеса.

На фоне сохраняющейся неопределённости государственная поддержка остаётся одним из ключевых факторов устойчивости малого и среднего бизнеса. 42% представителей МСП оценивают действующие меры поддержки как стабильные.

Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ:

"В текущих условиях бизнесу особенно важна доступная и предсказуемая государственная поддержка. Со стороны правительства сохраняются и увеличиваются на 2026 год финансовые меры поддержки МСП — это льготное кредитование, государственные микрофинансовые займы, поручительства региональных гарантийных организаций и зонтичные поручительства, а также ряд других финансовых стимулов.

В 2026 году объём льготной кредитной поддержки будет увеличен вдвое — до 200 млрд рублей, в том числе за счёт расширения кредитования на оборотные цели. Также сохраняются условия социального контракта: начинающие предприниматели смогут получить до 350 тыс. рублей на запуск своего дела. Кроме того, по поручению президента в 2026 году будет введён переходный налоговый период, который позволит бизнесу адаптироваться к изменениям налогового законодательства".

Анатолий Попов, заместителя председателя правления Сбербанка:

"Результаты мониторинга показывают: предприниматели всё чаще ориентируются не на быстрый рост, а на сохранение устойчивости бизнеса. В этой ситуации особенно важны доступ к финансированию, гибкие кредитные инструменты и партнёрство с банками. Сбер продолжает наращивать поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе через льготные программы кредитования и нефинансовые сервисы, которые помогают предпринимателям адаптироваться к меняющимся условиям.

В 2025 году Сбер предоставил малому и среднему бизнесу финансирование в размере более 5,1 трлн руб., включая свыше 200 млрд рублей льготных кредитов. За четвёртый квартал 2025 года кредиты получили более 50 тыс. предпринимателей на 1,6 трлн руб. Мы ожидаем, что в 2026 году спрос бизнеса на такие инструменты возрастёт".

Несмотря на рост тревожных ожиданий, сектор МСП продолжает развиваться. По итогам прошлого года в сегменте малого и среднего бизнеса (с учётом индивидуальных предпринимателей) появилось почти 1,3 млн новых участников. По состоянию на январь 2026 года общее число субъектов МСП в России достигло 6,8 млн.

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ:

"Исследование ПРИМ для нас — один из наиболее гибких инструментов анализа базовых показателей бизнеса и мониторинга настроения предпринимателей. Ежеквартальные срезы помогают оперативно понимать состояние сектора в постоянно меняющейся среде. Интервьюирование предпринимателей по насущным вопросам разного характера — от финансовой государственной поддержки до кадровых и образовательных — даёт понимание реальных потребностей бизнеса. Соответственно, мы получаем свежие данные, которые позволяют корректировать вектор нашей работы по развитию МСП".