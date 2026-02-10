16+
Экономика и бизнес

Участник проекта "Производительность труда" из Самарской области представил продукцию на выставке AIRVent 2026

МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок "Волгопромвентиляция" (входит в ГК "Волгопромвентиляция"), активный участник федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", принял участие в крупнейшей международной выставке климатического и холодильного оборудования AIRVent 2026. Мероприятие проходило с 3 по 6 февраля в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

Фото: НЗВЗ "Волгопромвентиляция"

НЗВЗ "Волгопромвентиляция" — современное предприятие, специализирующееся на производстве вентиляционных заготовок и воздуховодов. Продукция поставляется в 60 регионов РФ и страны СНГ. Участие завода в ключевом отраслевом событии стало демонстрацией достижений в области повышения операционной эффективности и качества продукции, которые системно достигаются в рамках реализации государственного нацпроекта.

"Стать более гибким, клиентоориентированным, выполнять в срок и в нужном объеме обязательства для каждого заказчика — такую цель мы ставили, вступая в нацпроект. Принципы бережливого производства помогают нам к ней приближаться. Внедрение лучших практик усиливает стабильность нашей работы и качество продукции", — отметил начальник производства НЗВЗ "Волгопромвентиляция" Сергей Богданов.

Выставка AIRVent 2026, собравшая 213 компаний из 7 стран, стала для завода важной площадкой для презентации продукции профессиональному сообществу, ведения прямого диалога с партнерами и изучения новейших отраслевых трендов.

"Быть участником национального проекта — это стратегически важно. Чем больше мы внедряем инструменты бережливого производства, тем устойчивее становится экономика региона и России в целом. Участие в крупной выставке AIRVent — это демонстрация того уровня качества и операционной зрелости, которых мы достигаем, в том числе за счет внутренней оптимизации", — подчеркнул директор ЗАО НЗВЗ "Волгопромвентиляция" Дмитрий Федотенков.

"Волгопромвентиляция" является участником федерального проекта "Производительность труда" с 2023 года. Успехи предприятия являются частью общей положительной динамики региона. Самарская область стабильно входит в группу лидеров России по реализации проекта. К концу 2026 года общее количество реализованных с начала программы проектов на предприятиях региона достигнет 226.

"Рост производительности труда — ключевая задача для реального сектора. Государственная поддержка через нацпроекты помогает бизнесу становиться более конкурентоспособным, а внутренние улучшения напрямую влияют на качество продукции и открывают пути к новым клиентам и рынкам", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Информацию о проекте можно получить на порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

